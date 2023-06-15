香菜控夢幻逸品！國產老牌醬油推創意醬油 網瘋傳：廚房必備聖品
生活中隨處可見香菜的身影，從小吃乾麵、肉圓，到豬血糕、油飯等，各式料理都被廣泛使用，獨特的香氣往往被視為料理提味的最佳推手，也因此擄獲了一大票忠實香菜控粉絲，很多人都認為「沒有香菜就是少一味」、「大量香菜才是王道」，而現在國產老牌醬油製造專家高慶泉，擁有84年的釀造調味技術，特別推出了兩款創意醬油，其中就包含「蛋蛋醬油」以及令香菜控為之瘋狂的「香菜醬油」。
生活中心/綜合報導
其中網友討論度相當高的香菜醬油，會將香菜的香氣深深地蔓延在整個口腔，讓人能享受濃郁、持久的香菜味道，巧妙的將香菜與醬油融合在一起，料理時直接省去還要購買香菜的這道手續，而且香菜醬油拿來搭配生魚片、義大利麵、還是與生雞蛋一起拌飯，或是當作吃餃子的沾醬等都很適合，滿足香菜控可以天天享受這獨有香氣的願望，又能讓料理程序變得簡單快速。
另外，不只是香菜醬油吸睛，高慶泉還推出了功能性極佳的蛋蛋的醬油，看準了台灣人餐餐不能沒有蛋，只要是任何有關蛋料理，都可以搭配這款蛋蛋的醬油，愛蛋族非用不可！裡頭精心調製的醬油，和昆布柴魚的完美比例，可以展現雞蛋原始風味，讓整道料理更加分，從最簡單的荷包蛋、炒蛋、蒸蛋，一直到雞蛋拌飯、丼飯、日式玉子燒、茶碗蒸等料理通通都適用。
而且現在社會逐漸走向小家庭化，以前傳統的大包裝醬油，已經不符合時代潮流，更多的小家庭、單身小資族，需要小容量包裝的醬油，也因此高慶泉特別推出140ml容量，蛋蛋的醬油與香菜醬油兩款創意醬油，不僅滿足了使用方便性，也在口味上兼具了創新，提供了消費者全新的料理選擇，想要嘗鮮的民眾，還要趕緊手刀購入，現在這兩款醬油已在全聯獨家上市，不僅推出店促優惠，即日起至7/6，民眾只要任選2件只要150元！且兩款醬油原價89元，9/2前每支優惠79元即可購入！