《全能歌手》海選遭疑內定！素人選手控「3罪狀」：去幫藝人抬轎
民視推出大型歌唱選秀節目《全能歌手》，總冠軍能獲得100萬獎金，還能參加跨年演出及發行EP，製作單位在6月4日於台中展開海選，現場吸引超過300人報名，但卻有素人選手在網路上抱怨海選流程，透露當天有多位知名藝人也參加海選，但最終僅選24人進棚錄影，讓他無奈直呼：「浪費民眾的時間給這些藝人抬轎。」對此，製作單位也針對此事回應了。
記者賴禹妡、詹鎰睿/綜合報導
一名參加完海選的選手在Dcard發文，提到當天回家越想越覺得奇怪，一般來說比賽都是從1號開始，但《全能歌手》的海選卻是以0號作為起點，且0號選手為已故資深藝人高凌風的女兒葛宸羽，1號則是男團B.T.O.D主唱張龍，2號為曾參加聲林之王的歌手張凱喆，3號則是祁錦玥，5號為姚冠宇，6號是最美魚販劉心語。
原PO表示，「看新聞說只取24名進棚錄影，光數得出來的藝人就7個了，不要說他們都是看到海選就參加這麼單純，這種公開場合演唱經紀公司沒有安排怎麼可能」，且原本海選規則為唱主歌及副歌一段，約1分鐘的表演，評審老師卻幾乎20秒就直接按鈴請人下場，讓他忍不住質疑：「海選結果又不公布，如果到時候節目開錄幾乎一半以上都是簽約藝人，辦海選的意義在哪裡？浪費民眾的時間給這些藝人抬轎，這樣不是會讓參加的民眾很不爽嗎？」
對此，《NOWnews今日新聞》記者向製作單位「天馬傳播」求證，對方回應：「《全能歌手》甄選會開放自行報名，節目沒有限制是藝人或素人，上台唱歌原本就是在1分鐘之內，由現場專業評審決定提早結束或加碼即興表演，端看甄選的人歌唱實力。」至於當天為何會有「0號」，是因為漏了某位選手的報名表，因此工作人員直接將她安排在第一位，而前幾順位選手安排先唱，也是考量讓觀眾可以看到有演出經驗的選手表現，並可以炒熱現場氣氛。
製作單位表示，甄選會現場是直接面對群眾，報名的是素人居多，因此活動現場突發狀況多，「有不周全以及疏失的地方，還請大家見諒」。同時製作單位也強調，「民視積極再造星砸下重資，希望能為台灣觀眾做更多事情，找出更多華語流行歌手，懇請給予節目更多支持與正面能量」。