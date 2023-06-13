中印僵局？印度「最後一名」駐中記者簽證將過期　中國未同意延續

推特共同創辦人控遭威脅關閉　印度政府嚴詞否認

▲推特共同創辦人杜錫指控，印度當局曾要求推特配合限制批評莫迪政府的帳號，否則就讓推特無法在印度經營。新德里當局則駁斥上述指控，反批杜錫的說法「一派胡言」。（圖／美聯社／達志影像）
▲推特共同創辦人杜錫指控，印度當局曾要求推特配合限制批評莫迪政府的帳號，否則就讓推特無法在印度經營。新德里當局則駁斥上述指控，反批杜錫的說法「一派胡言」。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社華盛頓/新德里13日綜合外電報導）推特共同創辦人杜錫指控，印度當局曾要求推特配合限制批評莫迪政府的帳號，否則就讓推特無法在印度經營。新德里當局則駁斥上述指控，反批杜錫的說法「一派胡言」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
路透社報導，杜錫（Jack Dorsey）於2021年辭去推特（Twitter）執行長一職。他今天表示，印度曾警告推特，若不遵守政府要求，下架特定推文，將對員工住宅展開搜查。

杜錫接受YouTube新聞節目「突破點」（Breaking Points）訪問時表示，印度當局的「表達方式類似這樣：『我們將讓推特在印度關門。』印度對我們而言是個非常龐大的市場；『我們將搜查你們員工的住家』，他們也真的這樣做了。這發生在印度，一個民主國家。」

印度電子暨資訊科技部副部長強德拉謝克（RajeevChandrasekhar）則批評，杜錫的指控「一派胡言」。

強德拉謝克在推特貼文反擊：「沒人入獄，推特也沒關門。杜錫掌管下的推特對於接受印度法律主權很有意見。」

莫迪政府經常抨擊谷歌（Google）、臉書（Facebook）和推特（Twitter）未有效處理其平台上的假新聞和「反印度」言論，同時還批評這些公司未遵循印度法令。

由於在印度的跨國公司鮮少公然批評政府當局，杜錫的評論引發廣泛關注。

去年，中國小米公司也在一份法院文件中指控，印度金融犯罪當局對該公司經理人使用肢體暴力和威嚇；相關當局則全盤否認。

杜錫還提到，土耳其、奈及利亞等國家政府也曾對推特有類似的施壓動作。過去幾年內，這些政府曾在不同時間點封鎖推特平台，之後又解除封鎖。

強德拉謝克表示，推特在杜錫和他的團隊管理下一再違反印度法規；但他並未點名去年以440億美元買下推特的億萬富豪馬斯克（Elon Musk），還說推特自2022年6月以來恪遵當地法規。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1120613

推特跳船潮？一週內兩位安全事務主管離職　外界擔憂仇恨言論加劇

德桑蒂斯推特宣布參選頻當機！馬斯克也尷尬　「發射失敗」成標籤

華春瑩戰起來！推特連發多文反擊G7「井蛙」：真實世界不會被洗腦

「柔軟錘子」雅克里諾掌推特　面臨五大問題

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀