推特共同創辦人控遭威脅關閉　印度政府嚴詞否認

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杜錫接受YouTube新聞節目「突破點」（Breaking Points）訪問時表示，印度當局的「表達方式類似這樣：『我們將讓推特在印度關門。』印度對我們而言是個非常龐大的市場；『我們將搜查你們員工的住家』，他們也真的這樣做了。這發生在印度，一個民主國家。」
印度電子暨資訊科技部副部長強德拉謝克（RajeevChandrasekhar）則批評，杜錫的指控「一派胡言」。
強德拉謝克在推特貼文反擊：「沒人入獄，推特也沒關門。杜錫掌管下的推特對於接受印度法律主權很有意見。」
莫迪政府經常抨擊谷歌（Google）、臉書（Facebook）和推特（Twitter）未有效處理其平台上的假新聞和「反印度」言論，同時還批評這些公司未遵循印度法令。
由於在印度的跨國公司鮮少公然批評政府當局，杜錫的評論引發廣泛關注。
去年，中國小米公司也在一份法院文件中指控，印度金融犯罪當局對該公司經理人使用肢體暴力和威嚇；相關當局則全盤否認。
杜錫還提到，土耳其、奈及利亞等國家政府也曾對推特有類似的施壓動作。過去幾年內，這些政府曾在不同時間點封鎖推特平台，之後又解除封鎖。
強德拉謝克表示，推特在杜錫和他的團隊管理下一再違反印度法規；但他並未點名去年以440億美元買下推特的億萬富豪馬斯克（Elon Musk），還說推特自2022年6月以來恪遵當地法規。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1120613