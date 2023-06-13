越南爆缺電危機！富士康、三星受影響 中國時隔7年重啟對越送電
越南受到聖嬰現象影響，今年天氣比往年更熱，而異常熱浪也導致冷氣等電力需求大增，缺電危機影響到北部工業園區的富士康、三星等跨國企業工廠。為此，越南政府也在今年5月底與中國簽訂購電協議，這是自2016年以來，中國時隔7年後首度再向越南輸送電力。
國際中心楊智傑／綜合報導
越南高溫導致用電緊張，此前河內市氣溫一度高達攝氏40度，刷新歷史新高紀錄，民眾用電激增也令吸引不少外企進駐的北方工業區電力吃緊，不僅影響當地科技產業如富士康、三星等跨國企業工廠生產，當地電力部門更要求三星電子、鴻海等部分蘋果供應商以及Canon等企業「輪流停電」減緩高峰時期的用電。
不過根據《央視》報導，今年五月廣西與越南正式簽署了工程售電協議，預計將通過中國廣西東興深溝與越南芒街，提供110千伏電力聯網線路送電，主要供電範圍為越南芒街市一帶，預計月供電量3000萬千瓦時，第一階段送電量近6800萬千瓦時。
這是自2016年後，時隔7年中國首次恢復向越南輸送電力，盼能緩解越南北部因乾旱帶來的用電緊張問題。另外除了工業用電緊張外，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）也警告破紀錄高溫與大量電力需求下，全國有1億居民可能面臨停電問題。