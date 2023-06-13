NBA總冠軍賽／金塊冠軍功臣表態願留下　球隊最強2套陣容中都有他

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在今年季後賽中，Brown在Nikola Jokicc和Jamal Murray都不在場上時，他就是處理球的第一人選，在總冠軍賽G4他末節砍下11分幫助球隊聽牌；G5在最後1分31秒補進了關鍵致勝球，幫助球隊逆轉奪冠。
擁有Brown的金塊是難以戰勝的，他對於這支球隊的意義不僅僅只是板凳上的活棋而已。在今年季後賽，至少打10場，累積超過100分鐘的組合中，金塊的先發陣容「K. Caldwell-Pope - A. Gordon - N. Jokic - J. Murray - M. Porter Jr.」的進攻效率高達119.2，聯盟第一。
而當Porter或是Pope兩人中的其中一人換成Bruce Brown時，他們就擁有淨勝分（10場，至少使用50分鐘）排名本次季後賽第1（取代Pope，+39.1）和第4（取代Porter，+22）的陣容。
Brown下個賽季的薪資只有680萬美元，這顯然低於他的真實水平，金塊最多只能給他加到770萬美元，所以他更可能在今夏跳出合約前往自由市場尋求各大的合約。
不過在接受《丹佛郵報》採訪時，他表達了自己的忠心，「我想留下來。看看這支球隊吧，慶祝進入總冠軍賽、贏得了總冠軍，這就是你打NBA的目的——為了在最高水平的賽事中取勝。」
隨著香檳的流淌，雪茄的煙霧瀰漫在掘金隊的主場更衣室中，Brown情不自禁地沉浸在這一刻，「我完美地適配這裡，錢不是一切，你總能賺到錢的，所以我現在並不擔心這事。」
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