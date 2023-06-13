《最佳利益》鍾欣凌「冷血演技」太變態　賈永婕：我老公給妳處理

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小薰演半身癱瘓的病患，只剩頸部以上可以演戲，請求老公答應放手讓自己離開人世的那場戲，催淚指數是核彈等級，小薰拍攝時心裡在想的是，「如果我是我媽媽，躺在病床上會說什麼話？還有她臨走的時候那樣的不捨與傷痛來揣摩心境。」導演說：「小薰躺在床上掉淚那場戲，眼淚都存在眼窩裡，真的很厲害。」小薰也認同安樂死的觀點，「如果是我，我會願意安樂死，與其給家人那麼大負擔，那不如就走吧。」
寇家瑞飾演偷藥完成小薰心願的護理師，在角色上做了很多準備功課，包含參考電影《死亡醫生》與台灣前主播傅達仁赴瑞士結束生命的故事經歷，他坦言這個護理師有點像《蝙蝠俠》裡的小丑，不認為自己是反派，反而是救世主，導演曾經說他就像在傳教，宣揚安樂死的好。飾演此角色也為他的心境帶來轉變：「演這部戲後開始重新思考生死，不知道我有沒有下決定的勇氣，至今還沒有一個答案。」
被問及為人父後看到幼兒園餵藥事件會如何應對？寇家瑞突然角色上身：「做爸爸的會親自把老師直接安樂死，每個爸爸都是這種心情。生女兒就是抱持隨時要坐牢的心情。」說笑歸說笑，寇家瑞其實著重教育女兒怎麼保護自己，他的家裡有詠春木樁，寇家瑞在家練武、做滾輪，女兒就在旁邊有樣學樣，從小就有健身的好習慣。
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