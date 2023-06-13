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《最佳利益》鍾欣凌「冷血演技」太變態　賈永婕：我老公給妳處理

▲鍾欣凌在《最佳利益3-最終利益》飾演變態殺人犯。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）
▲鍾欣凌在《最佳利益3-最終利益》飾演變態殺人犯。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）

記者羅凌筠/台北報導

鍾欣凌在《最佳利益3-最終利益》飾演變態殺人犯，灌水泥活埋小姑、殺害老公未遂，讓人不寒而慄，她與導演鄒奕笙、小薰（黃瀞怡）、寇家瑞今（13）日出席記者會，鍾欣凌笑說戲裡對付老公藍鈞天手段太狠，連正與老公吵架的賈永婕也喊：「幫我處理他！」

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有趣的是鍾欣凌戲裡拿著藍鈞天和小三的親密照對質，其實那是藍鈞天和老婆的生活照，由「正宮」本人來佯裝劇中的小三。有一場戲藍鈞天對她動手，鍾欣凌很驚訝男生的爆發力這麼驚人，「我真的快飛到牆壁上。」當下本能反應是一直撫摸藍鈞天，抑制他理智線斷裂，被問在家裡這麼卑微過嗎？鍾欣凌笑說：「有時候，尤其對女兒。」

▲小薰只用眼球演戲，苦嘆「好難演」。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）
▲小薰只用眼球演戲，苦嘆「好難演」。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）
小薰演半身癱瘓的病患，只剩頸部以上可以演戲，請求老公答應放手讓自己離開人世的那場戲，催淚指數是核彈等級，小薰拍攝時心裡在想的是，「如果我是我媽媽，躺在病床上會說什麼話？還有她臨走的時候那樣的不捨與傷痛來揣摩心境。」導演說：「小薰躺在床上掉淚那場戲，眼淚都存在眼窩裡，真的很厲害。」小薰也認同安樂死的觀點，「如果是我，我會願意安樂死，與其給家人那麼大負擔，那不如就走吧。」

▲寇家瑞看幼兒園餵藥案，直呼惡質老師需要被安樂死。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）
▲寇家瑞看幼兒園餵藥案，直呼惡質老師需要被安樂死。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）
寇家瑞飾演偷藥完成小薰心願的護理師，在角色上做了很多準備功課，包含參考電影《死亡醫生》與台灣前主播傅達仁赴瑞士結束生命的故事經歷，他坦言這個護理師有點像《蝙蝠俠》裡的小丑，不認為自己是反派，反而是救世主，導演曾經說他就像在傳教，宣揚安樂死的好。飾演此角色也為他的心境帶來轉變：「演這部戲後開始重新思考生死，不知道我有沒有下決定的勇氣，至今還沒有一個答案。」 

被問及為人父後看到幼兒園餵藥事件會如何應對？寇家瑞突然角色上身：「做爸爸的會親自把老師直接安樂死，每個爸爸都是這種心情。生女兒就是抱持隨時要坐牢的心情。」說笑歸說笑，寇家瑞其實著重教育女兒怎麼保護自己，他的家裡有詠春木樁，寇家瑞在家練武、做滾輪，女兒就在旁邊有樣學樣，從小就有健身的好習慣。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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