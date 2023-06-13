最新申報出爐！林佳龍財產逼近4億元 鄭文燦存款也高達3多千萬
監察院今（13）日發布第223期廉政專刊，公布含總統府秘書長林佳龍、行政院長陳建仁及行政院副院長鄭文燦等人的財產資料。其中，林佳龍的存款、有價證券和保險加總高達3億9020萬6751元，接近4億新台幣，而鄭文燦的存款也高達3063萬7323元，陳建仁的存款則有367萬9931元、另有債務1542萬2780元。
記者孫唯容／綜合報導
根據財產申報資料，林佳龍申報1筆土地、5筆建物，皆位在台北市中山區；現金有36萬元，而存款有2億1867萬2844元、有價證券1億1853萬3810元；珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產共215萬4329元；保險則有5084萬5732元，以及1台駕駛超過5年的TOYOTA汽車。
陳建仁則申報名下5筆土地，其中有3筆在今年3月售出，還有8筆房屋，其中3筆買賣中，房地價總額為2597萬元；存款有367萬9931元，有價證券1113萬802元，保險1837萬212元。信託財產有2筆土地、1筆建物及總價5萬8570元的中鋼股票，而債務部分有1542萬2780元。
鄭文燦的存款申報為3063萬7323元，保險1248萬2574元，黃金存摺21萬5400元，以及信託財產1筆土地及5筆建物，其名下還有1筆超過5年位於桃園蘆竹的土地、4筆建物、2台Volkswagen汽車。
另外，鄭文燦也在備註欄註記，本人及配偶名下共有2間房子和2塊土地，其中2塊土地皆是房子坐落基地；2間房子分別位於桃園市蘆竹區及台北市中正區。