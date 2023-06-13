民進黨提名策略小組會議　挺苗博雅參選大安區立委

民進黨今（13）日晚間召開2024提名策略小組會議，會中建議與社民黨議員苗博雅合作，參選台北市第六選區（大安），彰化縣第三選區（芳苑鄉、二林鎮、溪州鄉）則徵召北農前總經理吳音寧，新竹市將徵召陽明交大教授林志潔，而實際提名人選還有待明日中執會後通過決定。
記者陳威叡／台北報導
民進黨2024提名策略小組今日晚間6時召開會議，會中做出決議，建議台北市第六選區將支持他黨議員苗博雅，將對上國民黨台北市前議員羅智強；新竹市將徵召林志潔，挑戰國民黨現任立委鄭正鈐與時代力量不分區立委邱顯智；彰化縣第三選區將徵召吳音寧，挑戰國民黨現任立委謝衣鳯。
黨內人士指出，2024總統與立委大選，民進黨秉持「民主大聯盟」價值，會持續堅定往這個目標前進，3位皆是專業具有堅韌特質的力量，提名人選仍須經明日中執會通過後決定。
據轉述，召集人潘孟安肯定謝佩芬過去在大安區開疆闢土、非常努力，但為了擴大社會面，完成民主大聯盟目標，決定跟苗博雅合作。段宜康也指出，大安區選民結構確實很困難，提名自己人可以跟支持者交代，但對外合作可以跟價值做連結，將可跨大社會基礎面，4年前議員簡舒培也是禮讓謝佩芬參選，在總體考量下選擇與苗博雅合作，期望能夠突破困境。
據轉述，鄭文燦也表示，與苗博雅結盟非常有利，總體而言聲量高，應該可以擴大選票基礎，苗是現任議員又有戰力，給予高度肯定，相信參選一定會有很大的發揮。