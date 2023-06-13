勤奮向學！外籍配偶榮獲補校屏東縣長獎

為了讓獲得縣長獎的應屆畢業生及家長留下美好的回憶與榮譽感，屏東縣政府11日在潮州高中中興堂舉辦「111學年度縣立高國中小暨補校應屆畢業生縣長獎頒獎典禮」，縣長周春米逐一頒獎表揚每位榮獲縣長獎的畢業生並合影留念，共計317位學生，期望透過表揚活動肯定學生積極進取精神，並期勉多元學習教育，未來人生面對各種挑戰時，善用知識，冷靜思考，除了學習成功，同時也要有面對失敗的勇氣。
國際中心賴正琳／綜合報導
今年縣長獎得獎者之一為就讀潮州國小阮氏映紅同學，遠從越南嫁到台灣，為了更快融入當地生活與文化，初到台灣後從零開始學習中文，一點一滴矯正自己的發音，也得到家人、同學們的支持與鼓勵，在學期間熱衷學習，成績優異，樂觀勇敢積極融入學習新生活，為多元文化的一大迴響。
屏東縣長周春米指出，今年度頒獎典禮會場主題為綿延的大武山及生機勃勃的農田，期望學童在這片充滿南國熱情、富饒且多元文化匯集之地，熱愛閱讀同時不忘先民辛勤耕耘的成果，人生道路上能如同茁壯成長的飽滿稻穗，結出屬於自己的豐碩成果。
屏東縣長周春米表示，每位獲得縣長獎的畢業生都是最棒的，畢業不是結束，而是另一個階段的開始，特別謝謝所有師長們及家長的辛勞，日日夜夜陪伴所有同學，並適時給予鼓勵與鞭策，盼學子們未來在多元知識中能開拓視野、勇敢逐夢，並實現自我。