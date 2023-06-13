游安順帶「大、小老婆」上益智節目！曾國城虧座位安排太巧妙
由曾國城、蔡尚樺主持的益智節目《全民星攻略》，日前邀請經典劇作《清明時節》主要演員游安順、張玉嬿、張靜之、陳希聖、廖邱堃及導演李明澤，一同前來挑戰「表演藝術家的內涵大賽」，三組老戲骨進行猜題搶獎金。在討論作答順序時，三人座位也如劇中三角戀般安排得超巧妙，游安順坐中間兩側包夾大小老婆張玉嬿和張靜之，左右逢源的他卻開張失利，曾國城不禁笑虧：「到目前為止都過站不停！這位子排得實在是...」直至第二輪問答，游安順漸入佳境率先開胡。
記者郭佩蓉/綜合報導
其中一題問到「根據研究指出，感情中哪種組合的老少配，可以延長年長那方的壽命？」游安順二話不說選擇「熟男＋年輕女生」這選項，推測熟男經濟實力相對雄厚，所以產生感情糾紛的機率較小，曾國城打趣說：「因為熟男自己會掛...」游安順幽默反問：「你說那個熟男大主廚嗎？」逗得曾國城哈哈大笑：「你這麼會講怎麼不去主持節目？何必當個做工的人呢？」此話一出，笑翻眾人。
眼看著游安順和李明澤遙遙領先，另外兩組依舊掛蛋，沒想到比賽尾聲竟上演驚天大反轉，金牌製作人陳希聖意外猜題正確，而新手好運爆棚的張玉嬿，在命運區還等不及主持人提示，就以迅雷不及掩耳的手速按中高額獎金，看得在場所有人下巴全掉下來，她一臉不可置信大喊：「真的嗎？」曾國城驚呼：「一指定江山！太棒了！」在精彩絕倫的逆轉秀嗨翻全場的同時，大老婆的反擊也是不容小覷呢！
本週大咖來賓輪番上陣，週三播出「趴趴走知識王大挑戰」主題，迎來出道40年的雙金歌王沈文程，平時詼諧有趣深植人心的他，初登益智節目更憑藉機智與反應成為獎金得主。當眾人被問到「台灣好吃魚類排行榜，哪條魚是排行榜之冠？」沈文程自曝最愛午仔魚，愛魚成癡的他常俏皮對著上鉤的魚說：「My dear 阿姑親一下！」隨後再將魚放生，無厘頭舉動引起全場爆笑，讓曾國城也笑歪腰。更多精彩內容請鎖定東森綜合32頻道週一至週五晚間9點《全民星攻略》。