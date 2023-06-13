上海東方網前總裁徐世平遭雙開

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去年11月，已退休2年的徐世平因涉嫌嚴重違紀違法，接受上海市紀委監委紀律審查和監察調查。
中紀委國家監委網站13日引據上海市紀委監委通報，經查，徐世平長期與私營企業主不當交往，沈迷資本運作，漠視風險管控，把公權力變成謀取私利的工具，靠企吃企、借機斂財。
此外，徐世平被指違反政治紀律，落實中央決策部署打折扣、搞變通，對抗組織審查，對所在黨委履行全面從嚴治黨主體責任不力負有直接責任，私藏、閱看違禁書刊。
他還遭指違反組織紀律，隱瞞不報親屬投資情況；違反工作紀律，多次因公出國期間出入境外賭場賭博；違反生活紀律，與他人發生不正當性關係等；挪用公款謀取個人利益，情節嚴重；利用職務上的便利或者利用本人職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，並非法索取、收受巨額財物。
通報稱，徐世平構成嚴重職務違法並涉嫌挪用公款罪、受賄罪。依據中共黨紀、監察法和公職人員政務處分法等規定，經上海市紀委常委會會議研究並報上海市委批准，決定給予徐世平開除黨籍處分；由上海市監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。
根據公開資料，徐世平1959年11月出生，2000年參與籌建東方網，任東方網股份有限公司副董事長、總編輯。2004年8月，他轉任上海市政府新聞辦副主任，同年12月兼任上海市網宣辦副主任。
2012年4月，徐世平回到重組後的東方網股份有限公司任總裁、總編輯，2020年7月退休。在東方網總編輯期間，曾發表大量時政類評論。他還涉足文學創作，發表過中篇小說，並出版散文集。（編輯：楊昇儒）1120613