Jennie演唱會突衝下台！爆健康出問題 她親道歉：抱歉沒辦法撐住
韓國人氣女團BLACKPINK世界巡迴演唱會「BORN PINK」正如火如荼地展開，11日在澳洲墨爾本開唱，但團員Jennie當天卻因為身體不適，演唱到一半臨時下台，讓粉絲相當擔心，事後經紀公司YG娛樂發聲明致歉，Jennie也於今（13）日親自在IG向粉絲道歉：「很抱歉沒辦法撐完整場演唱會。」
記者賴禹妡/綜合報導
BLACKPINK於11日在澳洲墨爾本開唱，從粉絲側錄的影片中可見，在唱到歌曲〈Lovesick Girls〉時，Jennie就已經明顯狀態不佳，不但舞蹈動作難以跟上，唱到一半還雙手扶著頭轉身慢步下台，在工作人員攙扶下離場，歌曲結束後，Rosé也表示「我們的心與Jennie同在」，但沒有說明隊友離開的原因。
對此，YG娛樂事後發聲明指出，Jennie因為身體不適，無法和團員們堅持到最後，雖然Jennie表現出強烈意志力，希望能完成表演，但醫療團隊認為她需要充分的休息和靜養，公司會盡全力協助Jennie恢復健康，對於前來演唱會的粉絲感到抱歉，希望大家可以體諒。
Jennie今日則在IG限時動態上發文，她用英文寫下：「親愛的墨爾本Blinks（粉絲名），我很抱歉禮拜天沒辦法撐完整場演唱會，我盡全力在復原當中，你們的支持及理解對我來說是全世界最重要的事，謝謝每一個來參加墨爾本演唱會的你們，愛你們大家。」並附上一顆愛心，讓粉絲看了相當心疼，希望Jennie能趁空檔好好休息、早日康復。