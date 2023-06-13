中國駐韓大使發言惹議！尹錫悅：令人懷疑是否真有意促進兩國交流
中國駐韓國大使邢海明與韓國在野黨「共同民主黨」黨魁李在明餐敘期間，針對尹錫悅政府親美外交政策表示批評，並稱「賭中國輸的人今後一定會後悔」；言論一出引發不少爭議，不僅韓國外交部立刻召見邢海明提出嚴正警告，韓國總統尹錫悅今（13）日更直言，邢海明的言論讓許多韓國民眾不滿，質疑這位外交官「是否真的想促進兩國交流」。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《韓聯社》報導，中國駐韓大使邢海明之所以引來韓國政府如此震怒，是因為當時邢海明與李在明餐敘時，有開放多家媒體在旁直播放送，而在這種場合邢海明還以「罕見、露骨」的嚴詞批評駐地國的外交政策，還稱「韓國有些人賭美國贏、中國輸，是沒看清歷史大勢」，此舉嚴重性甚至可被視為介入韓國內政的干涉行為。
報導提到，韓國總統尹錫悅對於邢海明的發言看得「相當嚴重」，並在召開國務會議時置於檯面上討論，消息人士稱尹錫悅不滿表示邢海明的言行已經引發韓國民間的不悅，尹本人更稱「看見邢大使的態度，令人懷疑他是否真有意以大使身分促進兩國交流」。
不過中國外交部對此則對該國大使多加維護，外交部發言人汪文斌先是稱邢海明與韓國各界接觸交流是「職責所在」，還稱韓方約見邢海明之舉為「不當反應」；今日記者會上又批評韓國媒體「對邢海明進行人身攻擊」，同時強調邢海明所做言行是職責所在，「不應成為炒作話題…希望韓方與中方相向而行」。