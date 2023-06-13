金馬影帝莫子儀鬆口談「做人進度」 《溟溟》人夫警惕他當好老公
奇幻愛情電影《溟溟》由新生代導演陳子揚編劇、執導，金馬影帝莫子儀、劇場女神鄧九雲、獨立音樂歌手葉穎及實力派的高英軒領銜主演；本片今（13）日舉行首映會，莫子儀坦言還沒有生小孩計劃，演「人夫」角色會時常警惕自己不要變成負面教材。
記者黃雅琪/台北報導
莫子儀在《溟溟》飾演一名先天小兒麻痺的天文教授，他深陷夢境中前世的困擾，對人生感到迷惘。莫子儀透露，在國、高中的時候有嘗試過催眠：「有點像是在半夢半醒的時候，你也不能百分百相信那就是真的，但長大的過程中，我其實也經常反思，在知道自己是殺了很多人的貴族後，覺得很有感觸。」他認為可能在前世不在乎生命，所以這一世要特別了解人間疾苦。
片中莫子儀與鄧九雲扮演夫妻，而現實生活中莫子儀也已經結婚，談起婚姻觀念他說：「結婚這件事情就是兩個人要共同經營一個家庭，對方要陪著你走下半輩子，兩個人要一起經營未來，其實思考的方向也不一樣！」莫子儀笑認，還沒結婚時都會以自己為主，步入家庭後才學會照顧彼此、經營婚姻，思考邏輯會不一樣。
演出「人夫」角色令莫子儀時常警惕自己，在結婚5年或10年後，不要變成像電影裡面不稱職的老公：「婚姻一開始就有很美好的想像和憧憬，我很怕會不會幾年後就被打回原形，可能會忘記我有老婆和小孩。」莫子儀覺得，人不能因為想賺更多錢就忽略家庭。提到生小孩，他表示目前還沒有打算，認為自己當爸爸可能會很慌亂，現在的他則是把貓咪當小孩照顧，天天與牠對話。《溟溟》將於6月16日上映。