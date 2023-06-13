流鼻血「頭往後仰」是錯的！　4種狀況應帶孩子就醫

我是廣告 請繼續往下閱讀
正確止鼻血法：１頭往前，姿勢要低
２一般身上有傷口時會使用加壓止血法（用手按住），流鼻血也是一樣，用手按住鼻中膈兩側，加壓止血會逐漸形成血塊，10分鐘後再慢慢放開。
4種流鼻血狀況應警覺１流鼻血的時間太長：
一般流鼻血的時間應該在5至10分鐘左右，如果超過這個時間，可能就是凝血功能出了問題。
２出現合併的症狀：
如果除了流鼻血以外，牙齦也容易流血，或是身上其他部位很容易出現瘀青，這便是凝血功能出現問題的徵兆。如果合併不明原因的發燒、體重下降或是盜汗的情況，可能也是出現疾病的徵兆。
３總是都是同一個鼻道流鼻血：
如果是結構異常、異物或是腫瘤引起的流鼻血，通常都會侷限於同一個鼻道。而摳鼻子或是過敏性鼻炎引起的流鼻血，兩邊鼻道都可能會發生。
４年紀在2歲以下：
流鼻血很少出現在2歲以下幼兒，這個年紀很少摳鼻子，也不是過敏性鼻炎好發的年紀，所以2歲以下出現反覆流鼻血的情況比較需要擔心。除了流血還有化膿！建議盡速就醫檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58109
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw