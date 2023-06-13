傳統工藝變裝秀、藝閣踩街拚創意 桃園八塊厝民俗藝術村盛大展開
桃園最大閩南傳統嘉年華-藝閣VS踩街活動於10日下午5點於八塊厝民俗藝術村舉辦。桃園市文化局指出，本屆分傳統組及創意組競賽，兼具創意趣味及傳統精華，活動現場有40台藝閣車（傳統組15隊、創意組15隊、邀請組10隊）及超過千人的踩街團隊共同展示表演，由桃園在地宮廟、各級學校、社區團體參與製作。同時邀請古意劇坊劇團的展演大旗陣及奇幻小丑秀，並邀請北港朝天宮媽祖聖誕比賽獲首獎的大型真人藝閣車共同踩街，盛況空前。
記者李春台／桃園報導
文化局表示，桃園的藝閣車傳統特色為人力拉車方式，本次參賽以主題類別區分：傳統組以在地民間習俗、忠孝節義故事，或小說戲曲為主題，搭配亭臺樓閣的神話進行設計，有「神龍鬧鎮」、「天官賜福」、「有媽保滬」、「同濟飛翔」、「孝感動天」等不同主題；創意組則不設限制，除了應景的兔年生肖，還有日惹皮影戲、泰國王家駁船、功夫熊貓等不同創意，充分體現桃園的多元文化。每隊皆有3分鐘的定點演出，並於大湳周邊道路踩街遊行，與沿途民眾互動，藝閣工藝、服裝創意、動感歌舞都有看頭，藝閣車將於八塊厝民俗藝術村展至6/17日止。
「2023桃園閩南文化節」自6/10(六)起至7/2(日)，系列活動包括6/10《藝閣vs踩街》、6/17《桃園閩南文化發展論壇》、6/18《桃園總舖師辦桌》、6/24-25《桃園國際龍獅邀請賽》、7/1-2《鬥陣Ⅲ》等。