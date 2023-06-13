賴清德談幼兒園餵藥案未成立醫療團？侯友宜：這就是抹黑就是造謠

臉書審查機制監控禁忌話題　百萬觸及爆紅貼文遭下架

▲粉專經營越來越專業，小編課程需求旺盛。（圖／記者陳美嘉攝）
▲粉專經營越來越專業，小編課程需求旺盛。（圖／記者陳美嘉攝）

記者陳美嘉／高雄報導

震驚各界的新北市幼兒園「彩虹藥水」風波，在社群平台上引發熱議，不少網友、粉專也針對此事件發佈貼文。像是主打親子主題的臉書粉絲專頁「陳太與她的閃亮小夥伴」，作者用她身為一般民眾及母親的觀點，繪製一張貼近民意的迷因圖，貼文一夕爆紅。

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「陳太與她的閃亮小夥伴」粉專在幾天前發布了一則與「彩虹藥水」有關的貼文，貼文僅僅兩天內就獲得驚人的160萬觸及、超過2.5萬次的按讚及數千次的分享，遠遠超過該專頁平時的觸及範圍。但爆紅貼文卻無預警下架，讓陳太本人驚喜之餘也感到大惑不解。

▲一則與「彩虹藥水」有關的貼文，貼文僅僅兩天內就獲得驚人的160萬觸及，但卻遭無預警下架。（圖／翻攝自陳太與她的閃亮小夥伴粉專）
▲一則與「彩虹藥水」有關的貼文，貼文僅僅兩天內就獲得驚人的160萬觸及，但卻遭無預警下架。（圖／截取自陳太與她的閃亮小夥伴臉書）
iNiN公司行銷經理、剛完成「社群小編實戰班24H」講師工作的游雅智認為，該貼文爆紅的主因，是作者用她身為一般民眾及母親的觀點，繪製一張貼近民意的迷因圖，新穎的視角讓臉書的演算法認定這篇貼文具有創新及價值，因此自動為其引流，也才讓貼文一夕爆紅。

不過，在該貼文獲得兩萬餘讚後，竟然被臉書無預警刪除，這又讓陳太感到有點遺憾，認為臉書應該尊重創作者的內容及價值，不應隨意、無預警刪除貼文，以免讓創作者心裡產生挫折感。

▲這篇貼文獲得160萬觸及後被無預警下架。（圖／截取自陳太與她的閃亮小夥伴臉書）
▲這篇貼文獲得160萬觸及後被無預警下架。（圖／截取自陳太與她的閃亮小夥伴臉書）
國立高雄大學社會網絡創新中心主任丁一賢表示，「彩虹藥水」事件背後涉及到的問題相當複雜，包含台灣幼教安全、民眾用藥安全，甚至也因為新北市長侯友宜是明年總統大選參選人而特別敏感；然而這則貼文被刪除並不能僅歸咎於政治因素，畢竟臉書本身就設有一套審查機制，對於詐騙、色情、毒品等字眼都進行嚴格監控。

甫結訓的「社群小編實戰班24H」由台灣社會網絡學會與iNiN共同舉辦，「陳太與她的閃亮小夥伴」的版主也是其中一名學員。台灣社會網絡學會理事長楊書成表示，市場對小編人才培訓的需求依然旺盛，未來學會還將聯手iNiN針對小型企業單人小編量身推出內容設計、流量吸引技巧等實戰課程，希望能為台灣辛苦的社群小編提供更多後勤支援，為企業行銷再添利器。

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