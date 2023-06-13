桃園非營利幼兒園爆性騷小女童　黃瓊慧請教育局積極介入調查

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黃瓊慧貼文指出，教孩子保護自己、避免遭受性騷、性侵的繪本滿多的（例如蝴蝶朵朵）透過繪本及故事，爸爸媽媽從小就給孩子灌輸正確的觀念，讓孩子了解到身體哪些部位是私人的、不應該被隨意觸碰。黃瓊慧指出，所以如果有被摸或者被騷擾之後不舒服的狀況，孩子也願意說出來。
黃瓊慧表示，近期收到一個陳情案，指出桃園一所非營利幼兒園，有小班女童的男老師假借女童衣服亮片很漂亮的名義，在女童肚子至胸部間游移還停留多秒（？？）女童回家後一直悶悶不樂、還出現退化行為，突然要吃奶嘴（本來已經戒掉了）對媽媽變得十分依賴～機警的媽媽一問之下才知道孩子在校被男老師稱讚衣服胸前的亮片很漂亮、所以撫摸女幼兒肚子到胸部還停留多秒！孩子感到很不舒服很不開心！
黃瓊慧指出，至今園方及男老師對媽媽的說法一變再變，園方更延遲通報教育局，明顯疏失！她並表示，如果孩子回家沒有出現奇怪的反應、媽媽沒有追問，這事就石沈大海、沒人知道。
黃瓊慧表示，事發在5月底，園方疑似有延遲通報的狀況。桃園市教育局6月8日即便知情卻沒有看到積極作為（爸媽希望前往教育局看監視器，但遲遲沒等到通知）媽媽只好找她陳情。
黃瓊慧文中特別標註桃園市教育局並呼籲，請「讀桃園-桃園市政府教育局」積極介入調查，並強調這是一個性平案件，請尊重孩子身體的自主權。