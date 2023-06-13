侯友宜出席幼兒園餵藥案專案報告　新北綠議員砲轟根本沒說清楚

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鄭宇恩接著說到，所謂第一時間市府介入調查，但相關的證據在哪裡？市長跟市府完全沒有說明，甚至連幼兒園監視器消失、餵藥單、班表都說不清楚，怒嗆市府根本沒有好好的向社會大眾說清楚、講明白，甚至侯友宜先前還曾說「家長餵藥」，今天卻改口否認，不承認有此發言，難道家長會傷害孩子，餵孩子吃不該吃的藥，讓孩子受傷跟撞牆？直言侯友宜根本沒把問題講清楚，是完全失敗的專案報告，行政調查根本沒有啟動，直指專案報告說明沒講到重點，家長要的答案還是沒有給，呼籲侯要負起責任，好好對外對民眾、說明，給家長交代。
「侯友宜市長夾著尾巴落荒而逃，不敢面對議會的質詢！」新北市議員戴瑋姍先嗆聲說到，看到侯友宜避重就輕沒有正面回答問題，都是由局處首長包圍在他身邊代答，不願意面對幼兒園餵藥事件；指出已有許多醫師出面澄清說明苯巴比妥相關藥物不可能輕易合法取得，也不存在感冒藥中，教育局也裁罰將當事幼兒園撤照，分明有人餵藥給幼生，到底是侯所說的家長餵食？還是幼兒園餵食？他應該要講清楚。
戴瑋姍表示，國民黨對民進黨做的指控均非事實，面對如此事件沒有跟家長站在同一陣線，反而站在幼兒園角度不斷批評想追求真相的民進黨團，怒嗆國民黨團「無恥、丟臉、包庇侯市長」，嗆聲國民黨團才應該下台、為此道歉。
戴瑋姍最後強調，到今天為止市府還在「顧左右而言他、還在說謊」，從來沒有進行行政調查，為什麼等了22天才進到幼兒園進行相關採檢，如此半衰期都過了，孩子驗出來的劑量就會比較少，這是刻意的安排，刻意將責任推給單一老師，手法跟恩恩案如出一轍，侯市府就是在帶風向、在卸責，今天來議會專案報告就是在演戲，因為從來都沒有直球對決，就是在說謊。
新北市議員、民進黨團幹事長卓冠廷事後也說到，侯友宜在社會高度關注下最終也進到新北市議會，接續教育局長張明文的報告之後進行簡短報告，但全案細節皆以「要求檢方調查」帶過，砲轟侯現在凡事必推司法調查，但6月8日侯友宜就定調「老師居心叵測造成孩子傷害」，現在又改口說原因待檢方查明，認為侯友宜說法反覆，就是造成社會恐慌的元兇。
新北市議員顏蔚慈也發表回應，提到專案報告令人非常遺憾也憤怒，是一個沒有誠意也荒腔走板的報告，爆料侯還大搞神秘，到最後一刻都沒有人可以確定市長是否要進到市議會，最後也沒有讓議員問好問滿，來匆匆去匆匆，最後更在議長護航下草草結束，落荒而逃。
顏蔚慈進一步說到，今天的專案報告避重就輕、實問虛答，針對大家想了解的行政調查內容沒有詳細資料，難怪無法回應社會大眾的疑問；而這間連鎖私幼在新北市還有20間的分院，究竟有無完成全面的稽查？到現在還是隻字未提，叫這些院所的家長如何安心？
顏蔚慈最後說到，這場報告顯然侯友宜就是在敷衍、在虛應故事，目的只是為了降低他在國民黨內部的壓力，根本沒有辦法回應社會大眾的疑問及降低家長的焦慮，這樣的專案報告完全不及格，作為新北市民沒有辦法接受且非常憤怒。
新北市議員陳乃瑜則是說到，整份幼兒園餵藥專案報告，到現在都還在騙，報告裡說5月15日接受到報案後就即刻處理，但家長5月22日打電話給教育局，卻回覆說下禮拜才會有專案小組來調查，這就是還在騙啊！質疑副市長劉和然居然說市府「沒有任何疏失沒有延遲」，侯友宜面對質詢竟然還裝聾作啞不回答。
新北市議員廖宜琨也說到，侯友宜之前說副總統賴清德完全搞不清楚狀況，但是賴清德是以醫師的角度建議新北市應該成立醫療團隊，但侯卻請副總統要求檢察官趕快調查，顯然侯不懂國家副元首的權責在哪？完全「張飛打岳飛」，搞不清楚狀況。
新北市議員彭佳芸則是提問，侯6月11日公開質疑藥是學校的還是家長的，代表5月15日的行政調查根本查不出結果，另外教育局長張明文又回覆議員「今天行政調查有兩案，因為家長本來疑似餵藥，加上不當管教，所以同時成立兩個案件」，批評教育局玩兩面手法，一方面以《教保相關人員違法事件調查處理辦法》回覆議員教育局有成立委員會，但委員會是否討論餵藥內容，市府卻無法說清楚，令人失望。
最後民進黨團在議會大廳前高喊「市民要真相、局長要下台」，強烈譴責侯友宜及市府處理的方式及態度！
針對民進黨團的炮轟，新北市政府副發言人張劭斌強調，市府全力配合檢方偵辦，盼真相早日水落石出；對於議會專案報告結束後，市長趕往泰山召開行動治理座談會，聽取地方里長需求，推動新北建設，竟有民代扭曲事實，把致力市政歪曲為拉票，令人瞠目結舌。