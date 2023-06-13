各界頻爆性騷擾事件！　專家籲累犯應進行精神評估

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蔡英文要求3大方向改革方案近期政壇、演藝圈、藝文等各領域都出現性騷擾相關控訴，性平議題受到關注。總統蔡英文6日晚間再次向社會表達歉意，並要求行政院長陳建仁率領的行政團隊，就3大方向，進行整體的機制改革方案，包括凝聚跨黨派、社會共識，推動性平法規總檢討及修法，力求在下個會期列為優先法案。
楊聰財表示，現行《性騷擾防治法》第13條規定，性騷擾事件被害人除可依相關法律請求協助外，並得於事件發生後一年內，向加害人所屬機關、部隊、學校、機構、僱用人或直轄市、縣（市）主管機關提出申訴。但根據受害者經驗，許多受害者當下驚嚇過大，無法反應，當認知到遭受性騷擾，可能經過焦慮、沮喪等心理路程，或可能認為說了也沒人會相信，因此當進一步提出申訴時，往往都已過了申訴期，因此建議比照《性別平等工作法》修法延長申訴期至10年。
楊聰財並指出，許多性騷擾加害人有精神障礙問題，例如特殊性癖好正、觸摸癖、偷窺狂、穢語症等，目前相關處分包含罰款或者刑責。但這類個案再犯風險高，過去統計至少達66%，也會造成被害人數增多。因此他建議，若發現累犯，應接受專業精神醫療評估並接受「處預」，包括輔導教育、心理治療等，可降低再犯率到10％以下。
加害者身兼性平委員如何申訴？另外，有職場中處理性騷擾事件的職員，本身就是性騷擾加害者，有「球員兼裁判」之疑慮，恐致受害者噤聲。楊聰財建議，只要是30人以上的公司，依規定都要成立性平調查委員會，受害者可依管道提出申訴，若公司不照規定處理就會被罰。然而，不排除職場「吃案」的可能性，他建議受害者可轉由向警方報案，或是向當地縣市政府性騷擾防治委員會申訴，由政府派員調查處理。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58147
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