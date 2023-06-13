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北約擬升級與印太夥伴關係　透過東京辦事處推動合作

▲日媒報導，北約組織將深化與澳洲、日本、紐西蘭、韓國4個印太區域夥伴的合作關係，並計劃將明年設立的北約東京聯絡辦事處定位為推動與個別夥伴合作計畫的機構。（圖／美聯社／達志影像）
▲日媒報導，北約組織將深化與澳洲、日本、紐西蘭、韓國4個印太區域夥伴的合作關係，並計劃將明年設立的北約東京聯絡辦事處定位為推動與個別夥伴合作計畫的機構。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社東京/布魯塞爾13日綜合外電報導）日媒報導，北約組織將深化與澳洲、日本、紐西蘭、韓國4個印太區域夥伴的合作關係，並計劃將明年設立的北約東京聯絡辦事處定位為推動與個別夥伴合作計畫的機構。

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日經亞洲（Nekkei Asia）報導，北大西洋公約組織（NATO）將紐、澳、日、韓四國統稱為「亞太四夥伴」（AP4），他們也是這個軍事聯盟的「全球夥伴」。

北約計劃與這四國一起制定「訂製夥伴關係計畫」（Individually Tailored Partnership Program，ITPP），以將夥伴關係提升到更高層級。未來北約將根據與各夥伴國簽署的文件，共同商討在網路安全、太空和打擊假訊息等議題上的合作。

在此之前，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）曾提議明年在東京設立聯絡辦事處，結果遭到法國反對。法國擔心此舉會向中國發出錯誤訊息，也可能引起東南亞國家協會（ASEAN）成員國的擔憂。

由於設立辦事處需要全體成員同意，因此北約成員國提出一個想法，即將上述辦事處定位為推動實施ITPP的機構，北約希望透過這種方式說服法國。

報導指，日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和紐西蘭總理總理希金斯（Chris Hipkins），也預計出席於7月11日至12日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的北約峰會。

這將是AP4領導人連續第2年出席北約峰會，也顯示北約與印太區域的關係變得更加深厚。

早從2月開始，北約合作安全部主任迪埃拉（Francesco Diella）就一直在訪問亞太四夥伴，以商討ITPP的具體內容。

據一名日本外務省官員，目前「尚不清楚」北約與日本的ITPP是否會在峰會前敲定。北約消息人士稱，澳洲的ITPP相關談判進展最順利，與韓國和紐西蘭的談判則仍處於初期階段。

北約在去年6月發布的第8版「戰略概念」中首度提到中國，直指北京的脅迫政策、惡意混合戰損害聯盟安全，與俄國企圖顛覆國際秩序，北約也將強化合作以應對中國挑戰。

一名歐洲國家駐東京大使告訴日經亞洲：「顯而易見，所有盟友都有意強化與亞太區域四個夥伴的關係（以更深入了解中國構成的威脅）。」

這位大使還說，在ITPP敲定後，「下一個合乎邏輯的步驟就是在日本設立辦事處」。

事實上，日方也期盼北約設立辦事處。消息人士告訴日經新聞，5月19日在七大工業國集團（G7）廣島峰會期間，岸田曾向法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提出這個問題，當時兩人在場邊會談了35分鐘。

在G7峰會登場前的5月9日，日本外長和國防部長也曾在二加二線上會議中提出相關問題。

目前北約在紐約聯合國總部、維也納的歐洲安全暨合作組織（Organization for Security and Co-operation in Europe，OSCE），以及波士尼亞-赫塞哥維納（Bosnia-Hercegovina）、喬治亞（Georgia）、科威特、摩爾多瓦、塞爾維亞和烏克蘭等地皆設有聯絡辦事處。（譯者：施施/核稿：林治平）1120612

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