北約擬升級與印太夥伴關係　透過東京辦事處推動合作

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北約計劃與這四國一起制定「訂製夥伴關係計畫」（Individually Tailored Partnership Program，ITPP），以將夥伴關係提升到更高層級。未來北約將根據與各夥伴國簽署的文件，共同商討在網路安全、太空和打擊假訊息等議題上的合作。
在此之前，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）曾提議明年在東京設立聯絡辦事處，結果遭到法國反對。法國擔心此舉會向中國發出錯誤訊息，也可能引起東南亞國家協會（ASEAN）成員國的擔憂。
由於設立辦事處需要全體成員同意，因此北約成員國提出一個想法，即將上述辦事處定位為推動實施ITPP的機構，北約希望透過這種方式說服法國。
報導指，日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和紐西蘭總理總理希金斯（Chris Hipkins），也預計出席於7月11日至12日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的北約峰會。
這將是AP4領導人連續第2年出席北約峰會，也顯示北約與印太區域的關係變得更加深厚。
早從2月開始，北約合作安全部主任迪埃拉（Francesco Diella）就一直在訪問亞太四夥伴，以商討ITPP的具體內容。
據一名日本外務省官員，目前「尚不清楚」北約與日本的ITPP是否會在峰會前敲定。北約消息人士稱，澳洲的ITPP相關談判進展最順利，與韓國和紐西蘭的談判則仍處於初期階段。
北約在去年6月發布的第8版「戰略概念」中首度提到中國，直指北京的脅迫政策、惡意混合戰損害聯盟安全，與俄國企圖顛覆國際秩序，北約也將強化合作以應對中國挑戰。
一名歐洲國家駐東京大使告訴日經亞洲：「顯而易見，所有盟友都有意強化與亞太區域四個夥伴的關係（以更深入了解中國構成的威脅）。」
這位大使還說，在ITPP敲定後，「下一個合乎邏輯的步驟就是在日本設立辦事處」。
事實上，日方也期盼北約設立辦事處。消息人士告訴日經新聞，5月19日在七大工業國集團（G7）廣島峰會期間，岸田曾向法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提出這個問題，當時兩人在場邊會談了35分鐘。
在G7峰會登場前的5月9日，日本外長和國防部長也曾在二加二線上會議中提出相關問題。
目前北約在紐約聯合國總部、維也納的歐洲安全暨合作組織（Organization for Security and Co-operation in Europe，OSCE），以及波士尼亞-赫塞哥維納（Bosnia-Hercegovina）、喬治亞（Georgia）、科威特、摩爾多瓦、塞爾維亞和烏克蘭等地皆設有聯絡辦事處。（譯者：施施/核稿：林治平）1120612