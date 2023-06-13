陳綺貞女神形象崩壞？工作人員揭她私下真面目　青峰也發聲力挺

快訊／要告陳綺貞！添翼音樂控私接中國大陸商演「4點聲明」反擊

▲控陳綺貞私接中國大陸商演，添翼音樂喊告發出「4點聲明」反擊。（圖／取自陳綺貞臉書）
▲控陳綺貞私接中國大陸商演，添翼音樂喊告發出「4點聲明」反擊。（圖／取自陳綺貞臉書）

記者黃雅琪/綜合報導

創作歌手陳綺貞與工作夥伴兼舊愛鍾成虎鬧翻，雙方不斷隔空喊話交戰。今（13）日晚間，陳綺貞所屬的添翼音樂發出4點聲明，指控陳綺貞配合度低、私接中國大陸商演活動等事，並表示：「已依司法程序處理以維護權益。」向陳綺貞提告。

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▲黃韻玲、陳綺貞合作演唱歌曲〈天天想你〉，兩代文青女神合體。（圖／北流提供）
▲陳綺貞與工作夥伴兼舊愛鍾成虎鬧翻。（圖／北流提供）
添翼音樂晚間在官方臉書發表聲明：「添翼創越長年與陳綺貞以全經紀約合作，合約效力至2024年。2019年，週刊事件後，公司如常幫陳綺貞安排工作，但陳綺貞開始在工作過程中配合度降低，態度反覆，造成活動時程、人力調配困難重重。」

▲陳綺貞所屬的添翼音樂聲明全文。（圖／翻攝自陳綺貞臉書）
▲陳綺貞所屬的添翼音樂聲明全文。（圖／翻攝自添翼音樂臉書）
添翼音樂還提到雙方爭議內容：「於後，陳綺貞於演藝工作延宕多時之際，向公司提出提高唱酬、版稅及拆分比例等要求。念及多年合作情誼，並希望能讓往後工作順利進行，添翼依其要求願意支付高於原合約及市場行情之版稅，甚至轉讓由公司出資的母帶資產予藝人，雙方簽署了補充協議，但陳綺貞卻在簽署之後反悔，以存證信函聲稱協議無效。添翼因多次主動與藝人溝通卻苦無回音，已委託律師依司法程序處理。」

添翼音樂聲明全文如下：

安永圓方國際法律事務所聲明稿

代添翼創越工作室（下稱「添翼」）聲明如下：「
一、添翼前與陳綺貞暨好小氣公司締結演藝經紀暨著作權合約，擔任陳綺貞全球獨家經紀人，自雙方合作以來添翼所有人員，無不兢兢業業為藝人洽談商業活動；即使於發生緋聞事件後，導致商演活動歸零、演藝生涯停擺，添翼仍力挽狂瀾，積極维護藝人權益。
  
二、未料，藝人陳绮貞竟於2022年4月間，演藝工作延宕多時之際，委請律歸發函，向添翼要求給付版稅、唱酬等情，添翼雖深感不解，為化解藝人疑慮，旋即清查公司帳務確認並未積欠版稅、唱酬，反有溢付情形，前已委由律師協助添翼發函向藝人暨好小氣公司說明上情。
  
三、於前揭索討版稅未果後，藝人陳绮貞對各項演出活動配合度降低，造成活動時程、人力調配困難重重，致原訂於2022年11月舉辦之「夏季練習曲3」演唱會被迫取消。
  
四、近來，藝人對於添翼之經紀窗口聯繫時常置若罔聞；甚至未經添翼之同意，於經紀合约期間私自接洽，並赴桂林、杭州等地參加商演活動，且自行於微博公告，違約情事甚明。添翼因多次主動與藝人溝通卻苦無回音，已依司法程序處理以維權益。」

安永圓方國際法律事務所

方文萱律師

葉子寧律師

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