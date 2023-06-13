快訊／要告陳綺貞！添翼音樂控私接中國大陸商演「4點聲明」反擊

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添翼音樂還提到雙方爭議內容：「於後，陳綺貞於演藝工作延宕多時之際，向公司提出提高唱酬、版稅及拆分比例等要求。念及多年合作情誼，並希望能讓往後工作順利進行，添翼依其要求願意支付高於原合約及市場行情之版稅，甚至轉讓由公司出資的母帶資產予藝人，雙方簽署了補充協議，但陳綺貞卻在簽署之後反悔，以存證信函聲稱協議無效。添翼因多次主動與藝人溝通卻苦無回音，已委託律師依司法程序處理。」
添翼音樂聲明全文如下：
安永圓方國際法律事務所聲明稿
代添翼創越工作室（下稱「添翼」）聲明如下：「
一、添翼前與陳綺貞暨好小氣公司締結演藝經紀暨著作權合約，擔任陳綺貞全球獨家經紀人，自雙方合作以來添翼所有人員，無不兢兢業業為藝人洽談商業活動；即使於發生緋聞事件後，導致商演活動歸零、演藝生涯停擺，添翼仍力挽狂瀾，積極维護藝人權益。
二、未料，藝人陳绮貞竟於2022年4月間，演藝工作延宕多時之際，委請律歸發函，向添翼要求給付版稅、唱酬等情，添翼雖深感不解，為化解藝人疑慮，旋即清查公司帳務確認並未積欠版稅、唱酬，反有溢付情形，前已委由律師協助添翼發函向藝人暨好小氣公司說明上情。
三、於前揭索討版稅未果後，藝人陳绮貞對各項演出活動配合度降低，造成活動時程、人力調配困難重重，致原訂於2022年11月舉辦之「夏季練習曲3」演唱會被迫取消。
四、近來，藝人對於添翼之經紀窗口聯繫時常置若罔聞；甚至未經添翼之同意，於經紀合约期間私自接洽，並赴桂林、杭州等地參加商演活動，且自行於微博公告，違約情事甚明。添翼因多次主動與藝人溝通卻苦無回音，已依司法程序處理以維權益。」
安永圓方國際法律事務所
方文萱律師
葉子寧律師