新北綠議員砲轟侯友宜報告沒說清楚 藍黨團嗆綠「不是笨就是壞」
新北市議會今（13）日下午針對板橋區私立幼兒園餵藥案由新北市教育、衛生局進行專案報告，新北市長侯友宜在出席一小時的報告與答詢後，離開議場驅車離去，民進黨團則是追趕上前追問，砲轟侯及市府根本沒有說清楚，是完全失敗的專案報告。對此國民黨團也在民進黨團召開記者會後立即回應，怒嗆民進黨團在議場問市長許多只有司法單位才能回答的問題，怒嗆民進黨議員「不是笨就是壞」。
記者吳嘉億／新北報導
新北市議員、國民黨團書記長廖先翔表示，強烈譴責在民進黨心中「只有政治，沒有幼童的安全」，表示上週民進黨團總召鄭宇恩提動議要求教育、衛生局針對幼兒園餵藥案來議會進行一小時專案報告，黨團接受建議通過動議，而且今日開議前也有政黨協商，就開會、發言等大家達成共識，但是到了議場、在媒體鏡頭前，民進黨卻為了政治操作打擊侯友宜，無視協商結果。
廖先翔說到，同黨議員劉美芳今日已在議場為了口誤「4月收到陳情」而鞠躬道歉，希望曾公開說「4月有家長通報市府」的民進黨政治人物可以比照相同標準，在公開場合為自己對造成社會恐慌鞠躬道歉。
新北市議員林國春則表示，他和新北市政府研考會主委林豐裕都做過警察，電磁紀錄不會騙人，所有電話通聯跟電子信箱都找得到，4月沒有家長通報市府是具體客觀事實。
林國春進一步指出，5月14日家長反映後，18日檢查官就發動搜索，就刑事訴訟法來說，偵查主體是檢察官，法律位階檢察官優於任何行政命令、優於民事，一定要尊重檢調，呼籲法務部嚴格要求新北地檢署盡速釐清此案，讓家長信服、讓社會放心、讓小朋友在各個幼兒園能安心就讀。
最後廖先翔補充說到，民進黨議員不可能不曉得司法調查跟行政調查的差別，民進黨所有的指控應該是司法單位才有權利去調查、去說明，拿這些只有司法單位才能回答的問題來問侯友宜，怒嗆這些民進黨議員「不是笨就是壞」。
新北市議會國民黨團最後也高舉「孩子安全、家長放心」及「捍衛孩子健康還給家長公道」手舉牌，高喊「民進黨造謠，請道歉」，與民進黨團先前召開的記者會互相較競。