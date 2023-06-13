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新北綠議員砲轟侯友宜報告沒說清楚　藍黨團嗆綠「不是笨就是壞」

▲對於新北議會民進黨議員砲轟侯友宜幼兒園餵藥案專案報告沒說清楚，國民黨黨團嗆綠「不是笨就是壞」。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.13）
▲對於新北議會民進黨議員砲轟侯友宜幼兒園餵藥案專案報告沒說清楚，國民黨黨團嗆綠「不是笨就是壞」。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.13）

記者吳嘉億／新北報導

新北市議會今（13）日下午針對板橋區私立幼兒園餵藥案由新北市教育、衛生局進行專案報告，新北市長侯友宜在出席一小時的報告與答詢後，離開議場驅車離去，民進黨團則是追趕上前追問，砲轟侯及市府根本沒有說清楚，是完全失敗的專案報告。對此國民黨團也在民進黨團召開記者會後立即回應，怒嗆民進黨團在議場問市長許多只有司法單位才能回答的問題，怒嗆民進黨議員「不是笨就是壞」。

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▲對於民進黨議員砲轟侯友宜幼兒園餵藥案專案報告沒說清楚，國民黨新北市議員廖先翔嗆綠「不是笨就是壞」。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.13）
▲對於民進黨議員砲轟侯友宜幼兒園餵藥案專案報告沒說清楚，國民黨新北市議員廖先翔嗆綠「不是笨就是壞」。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.13）
新北市議員、國民黨團書記長廖先翔表示，強烈譴責在民進黨心中「只有政治，沒有幼童的安全」，表示上週民進黨團總召鄭宇恩提動議要求教育、衛生局針對幼兒園餵藥案來議會進行一小時專案報告，黨團接受建議通過動議，而且今日開議前也有政黨協商，就開會、發言等大家達成共識，但是到了議場、在媒體鏡頭前，民進黨卻為了政治操作打擊侯友宜，無視協商結果。

廖先翔說到，同黨議員劉美芳今日已在議場為了口誤「4月收到陳情」而鞠躬道歉，希望曾公開說「4月有家長通報市府」的民進黨政治人物可以比照相同標準，在公開場合為自己對造成社會恐慌鞠躬道歉。

新北市議員林國春則表示，他和新北市政府研考會主委林豐裕都做過警察，電磁紀錄不會騙人，所有電話通聯跟電子信箱都找得到，4月沒有家長通報市府是具體客觀事實。

林國春進一步指出，5月14日家長反映後，18日檢查官就發動搜索，就刑事訴訟法來說，偵查主體是檢察官，法律位階檢察官優於任何行政命令、優於民事，一定要尊重檢調，呼籲法務部嚴格要求新北地檢署盡速釐清此案，讓家長信服、讓社會放心、讓小朋友在各個幼兒園能安心就讀。

▲新北市議員林國春呼籲法務部嚴格要求新北地檢署盡速釐清幼兒園餵藥案。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.13）
▲新北市議員林國春呼籲法務部嚴格要求新北地檢署盡速釐清幼兒園餵藥案。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.13）
最後廖先翔補充說到，民進黨議員不可能不曉得司法調查跟行政調查的差別，民進黨所有的指控應該是司法單位才有權利去調查、去說明，拿這些只有司法單位才能回答的問題來問侯友宜，怒嗆這些民進黨議員「不是笨就是壞」。

新北市議會國民黨團最後也高舉「孩子安全、家長放心」及「捍衛孩子健康還給家長公道」手舉牌，高喊「民進黨造謠，請道歉」，與民進黨團先前召開的記者會互相較競。
 

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