《瑪利歐》電影賣翻！外媒：任天堂有意籌備改編《薩爾達傳說》
《薩爾達傳說：王國之淚》開賣後引發全球風潮，其熱銷程度成為任天堂遊戲裡「最快達成銷售1000萬套成就」的作品。而在任天堂與環球影業合作的《超級瑪利歐兄弟電影版》同樣取得空前成功後，有國外影評人透露現在他們將目光放在《薩爾達傳說》這個IP上，有意再次與環球影業旗下的照明娛樂合作將其改編為動畫電影。
國際中心楊智傑／綜合報導
《超級瑪利歐兄弟電影版》全球票房已經超過10億美元，更獲得粉絲觀眾們的大量好評，有了這個以旗下知名IP改編成動畫電影的案例成功在前，任天堂與環球影業似乎有意再次複製這個改編計畫。
經常「暴雷」好萊塢影視圈八卦的美國影評人暨電影記者傑夫史奈德（Jeff Sneider）Podcast 節目「The Hot Mic」上透露，任天堂正在與環球影業討論另一項大型合作項目，那就是要將《薩爾達傳說》改編成動畫電影。史奈德還稱「雙方合作的可能相當高」，估計這個計畫將成為環球旗下動畫廠牌照明娛樂又一傑作，環球更願意在這個計畫上「大撒幣」進行投資。
相較起任天堂與環球影業的樂觀看好以及可能正在進行中的簽約，部分《薩爾達傳說》與任天堂的老粉絲們則對這項改編計畫並不看好。有些粉絲認為照明娛樂擅長的動畫類型一向是《小小兵》和《超級瑪利歐兄弟電影版》這種節奏歡快、較為兒童取向的作品，與其交給照明娛樂不如讓擅長描繪類似氛圍的日本動畫大師宮崎駿與吉卜力工作室來處理比較對味。