李千娜幫女兒租房子「母女太像姊妹」　房東冷回：叫你們家長來

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李千娜睽違5年再度出演舞台劇，她表示《淡水小鎮》相比於5年前演過的音樂劇《木蘭少女》更有挑戰性，身為歌手的李千娜，在音樂劇上可以在唱歌時自在表演，但《淡水小鎮》屬於純表演，在舞台上全身都要有戲，她更笑稱發現自己有肢體障礙。在《淡水小鎮》最大挑戰莫過於「無實物表演」，為了更真實演出，李千娜會先用實物演過一次，體會物品重量及感受，較容易模擬整個狀態。她也大讚前輩演員們姚坤君及黃嘉千，真實表現出做家事、一日三餐的準備，不管是洗碗、拖地或是打蛋，像是真的有東西存在在她們手上，笑說：「很期待她們等一下要表演什麼，我也覺得我變成觀眾了。」
李千娜演到失控 扮少女祕訣是...
黃嘉千《淡水小鎮》中與李千娜演出母女情，李千娜分享她們每天都會通電話培養感情、交換意見，黃嘉千更提點她講台詞時要建構畫面，李千娜很意外有前輩這麼幫助自己，並表示這是很好的學習，尤其是在演出最後一幕時，心裡非常滿，甚至演到失控。李千娜在劇中角色年齡跨度大，主持人鄭偉柏誇讚凍齡的她演少女無違和，她表示，平常就是簡單、單純、不會把生活搞得太複雜的人，加上曾國城有次提點她不用刻意把自己變成小孩，只需「把台詞天真地說出來就好」，讓她自然詮釋出少女感。
太童顏與女兒像姊妹 租房遭房東大小眼
談到與小孩互動，李千娜在孩子還小時忙於工作，錯過他們很多珍貴第一次，因此會抱著彌補心態，答應小孩提出的任何要求，後來漸漸開始溝通，討論最適合相處方式，李千娜表示：「我很幸運的是，小朋友在他年紀很小就很懂事，處處體諒我。」而「童顏」的李千娜與女兒看起來就像一對姊妹，有次幫女兒租房時，房東竟態度不佳地說：「可不可以叫你們家長來？」李千娜當場回擊：「我就是家長。」讓她雖開心自己逆齡外表，也不平房東大小眼。李千娜的女兒對音樂十分有興趣，也成母女共同話題，被問及是否會讓小孩走演藝路，李千娜平時會讓孩子到現場看她錄影、訪問，她表示，絕對不會幫孩子引薦，「讓辛苦、努力走過一遍，讓他知道不是這麼簡單就能當藝人。」
更多精彩內容網路版於6月14日（三）22:00《TALK一杯》YT頻道上架，電視版於6月14日（三）22:30 MOMOTV 75頻道播出。