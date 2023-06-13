為炸豆腐殺人？關渡鹹粥老闆娘遭1槍斃命 檢解剖取出遺體內子彈
台北市北投「關渡鹹粥」潘姓老闆娘日前慘遭槍殺，今（13）日士林地檢署完成遺體相驗，從潘女胸口取出子彈，遺體先發還家屬處理後事，詳細死因仍待進一步鑑定；據了解，周男的殺人動機，竟然是他不滿1個月前光顧時，一盤30元的炸豆腐遲遲未送上，且潘女臉也很臭，他供稱自己只是想開槍嚇嚇人，沒想到會鬧出人命。
記者孫唯容／綜合報導
本月10日中午，周男再度前往鹹粥店，並帶上「槍枝」打算示威，看到潘女獨自在店內，一停好車就找潘姓老闆娘理論，但是由於忙於工作並未多加理會周男，豈料周男突然掏槍朝潘女開1槍後隨即逃逸，犯案全程不到20秒。最後周男逃亡約12小時後落網，警方在新北市林口火力發電廠旁土地公廟將他逮捕到案。
據了解，51歲的周姓兇嫌為鹹粥店內的常客，他供稱，在案發1個多月以前，自己如往常一樣前往鹹粥店用餐，點了一盤臭豆腐，不料等半天也沒端上來，還先把炸豆腐送餐給其他客人，自己跟潘女反應，老闆娘還臭臉、態度不佳，自己才打算拿槍嚇人，沒有想鬧出人命。
今天下午檢察官在新北市立殯儀館進行解剖，檢方指出，死者受有槍傷，詳細確切死因，須待解剖鑑定報告釐清，而子彈也送鑑定，釐清是否吻合本案查扣槍枝，稍早已將遺體發還死者丈夫處理後事。