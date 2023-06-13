Faye詹雯婷發聲「絕無誣告」　5點聲明反擊陳建寧：簽名遭偽造

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詹雯婷的律師表示，「對陳建寧等人提起偽造文書之刑事告訴，是因為詹雯婷確實未在案件所涉保證書上簽名，故尋司法途徑捍衛遭侵害之權益，在偵查過程中，詹雯婷亦有提出客觀事證，以證明涉案保證書簽名是遭偽造，詹雯婷絕無誣告他人。故就案件結果被認定為詹雯婷所告訴偽造文書不起訴、詹雯婷有誣告陳建寧云云，顯與真實情況有所出入。」
詹雯婷聲明：
就今日（2023年6月13日）媒體所報導詹雯婷提告陳建寧等人偽造文書不起訴、詹雯婷遭告誣告罪嫌起訴等事，本律師謹代我方當事人詹雯婷發表如後聲明，以避免外界或輿論有錯誤之認知或誤會：
一、 截至本聲明發出為止，本律師及詹雯婷並未收到臺北地方檢察署對上述案件之處分書，對於案件內容無法多做回應。
二、 我方當事人詹雯婷之所以對陳建寧等人提起偽造文書之刑事告訴，是因為詹雯婷確實未在案件所涉保證書上簽名，故尋司法途徑捍衛遭侵害之權益，在偵查過程中，詹雯婷亦有提出客觀事證以證明涉案保證書上「詹雯婷」三字簽名是遭偽造，詹雯婷絕無誣告他人。故就案件結果被認定為「詹雯婷所告訴偽造文書不起訴」、「詹雯婷有誣告陳建寧」云云，顯與真實情況有所出入，本律師將協助當事人詹雯婷為相應司法救濟程序。
三、 捍衛權益的過程是辛苦的，詹雯婷於2019年7月26日提起刑事告訴迄今，期間將近4年，曾經檢察官以雙方所提告訴（偽造文書、誣告）均不起訴而為處分，詹雯婷不服偵查結果聲請再議，經認定再議有理由而發回續行偵查，詎料，於續行偵查程序中，本案事實真相仍未被發現，而遭不起訴處分。
四、 為捍衛我方當事人詹雯婷權益，本律師將協助詹雯婷於收到不起訴處分書後，依法提起再議，以釐清事實，發現真相；並就遭起訴誣告部分，於審判程序中積極提出事證，以還當事人清白。
五、 因上開所涉案件均仍在司法程序進行中，為避免影響爾後偵查再議程序或審判程序，於此不便將案件相關爭執點、疑點娓娓道出，謹此代我方當事人詹雯婷謝謝外界及媒體關心。又我方會持續秉持事實真相維護自身權益，故於未經法院審判且判決確定前，希望外界及媒體謹守言論分際，勿做未審先判之不當舉止，如於事實未明之前，有人擅為不實訊息發佈或惡意評論致詹雯婷名譽受損，必依法追究，望勿自誤。