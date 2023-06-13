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蒲亭承諾提前兌現！盧卡申科：白俄「幾天內」就會取得俄戰術核武

▲俄羅斯總統蒲亭（右）答應白俄總統盧卡申科（左）於白俄部署戰術核武的要求，預計數天內即將竣工。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭（右）答應白俄總統盧卡申科（左）於白俄部署戰術核武的要求，預計數天內即將竣工。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）今（13）日表示，俄羅斯將於數日內於白俄羅斯境內佈署的戰術核武，而且是由盧卡申科本人自己要求提供的。他強調，部署核武是為了震懾「潛在的侵略者」，他並無意與美國開戰。

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《路透》稍早引述《白俄羅斯國家通訊社》（Belta）消息報導指出，盧卡申科宣布幾天之後俄羅斯的戰略核武將成功在該國內佈署，「我認為我們會在幾天之內拿到我們要求的東西，甚至會再更多一點。」

盧卡申科表示，佈署核武一事完全是他自己的要求，「不是俄羅斯按在我頭上的」；他提到，先前他已經向俄羅斯總統蒲亭提出了這項要求，後來又以「友好而堅定」的方式希望俄羅斯提供戰術核武器，而非戰略武器，「因為世界上沒有一個國家想跟核武國開戰，我也不願見到任何人向白俄開戰。至於是否有這方面的威脅？我想是有的，而我必須消除這些威脅。」

盧卡申科這番發言是在造訪明斯克地區時對媒體所說的，當時媒體提問與即將在今年7月於立陶宛舉行的北約峰會相關的問題時，盧卡申科回應稱目前不需要在該國部署戰略核武器，但還是為了這類武器準備了所需的場地，以及回應這些武器的使用條件等。

他還提到，白俄羅斯也在確保例如「白楊」洲際飛彈（Topol）等設施能派上用場，但他也強調「沒有打算跟美國開戰」，因此現階段戰術核武對白俄羅斯來說已經足夠。

原先蒲亭宣布相關戰術核武設施預計將於下月7至8日竣工，並在短期內將核武運到白俄境內，但白俄羅斯總統的聲明意味著核武承諾將「提前兌現」。盧卡申科表示，幾乎沒有國家希望和擁有核武的國家作戰，這些都只是威懾性武器，「我當然希望避免使用它們的情況，但是如果有人對我們發動襲擊，我們會毫不猶豫使用它。」

俄羅斯總統蒲亭今年3月宣布同意在白俄部署此類戰術核武，並反控美國在過去幾十年來於許多歐洲國家部署戰術核武；白俄並未透露俄羅斯核彈頭將存放在該國何處，但目前這些核彈頭仍將由克里姆林宮控制。

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