網球／三盤激戰三小時　台灣小將李羽芸爆冷擊敗種子選手晉級

我是廣告 請繼續往下閱讀
次盤仍處於一個勢均力敵的狀態，或許是受到體力下滑的影響，以4:6拱手讓出，比賽將來到決勝盤。決勝盤一開始，李羽芸把握住了幾個對手的失誤球，將比數拉開到4:1的領先，自此奠定了此場比賽的走向，最終通過三小時的炎熱考驗，順利挺進第二輪。
來自羅馬尼亞的菲特考(FETECAU)會內首輪遭遇臺灣小將盧曼琳，生涯最高WTA排名來到207的她因為受傷手術的關係，已有約兩年左右的時間沒有出賽，雖然上場時大腿上仍有包紮，打起球來卻氣勢不減，整場比賽僅耗時七十分鐘就以兩個6:1擊敗對手，順利挺進第二輪。
難得來到台灣的她表示，平常在羅馬尼亞就有練習紅土場地，所以對場地並不陌生，傷癒回歸後會更享受網球，誓言重返巔峰，創生涯佳績，有聽來過臺灣的朋友說這裡的美食相當出名，如果比完賽有時間，會很願意出去走走嘗試一下，可惜連日來都遇到下雨，希望往後幾天有機會享受在地文化及美食。
另一位臺灣青少年好手林芳安此站獲頒外卡自會內出發，首戰籤運不佳遭遇大會八號種子羅蒂可娃(LODIKOVA)，首盤比賽前半段雙方你來我往，互破發球局，此時來到4:3林芳安關鍵的發球局裡，對手開始大量利用球場的兩側，不斷調動林芳安的腳步，經過無數個deuce之後由羅蒂可娃取得破發近而以6:3拿下首盤。
午後大雨打亂了比賽進行，經過約三小時的漫長等待後才恢復，林芳安卻完全找不回擊球節奏，被破了兩個發球局，最終不敵對手，首輪遺憾止步。
先前已有前往埃及比賽經驗的林芳安表示：『在自己的家鄉比賽，會特別想贏，因為出國花費很驚人，所以能把握機會爭取積分是最好的，對手今天表現很好，會好好吸取經驗，期望在雙打甚至下週的比賽有著更傑出的表現。』