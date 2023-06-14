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網球／三盤激戰三小時　台灣小將李羽芸爆冷擊敗種子選手晉級

▲會內外卡臺灣小將 李羽芸 三盤激戰 擊敗種子晉級第二輪。官方提供
▲會內外卡臺灣小將 李羽芸 三盤激戰 擊敗種子晉級第二輪。官方提供

運動中心/綜合報導

2023台塑盃女子國際職業網球錦標賽在台南市新營網球場繼續第二天的賽程。臺灣小將李羽芸此次獲頒會內外卡，首戰對決大會四號種子來自香港的王康怡，苦戰三小時，艱辛擊敗種子選手挺進次輪。

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小將李羽芸和王康怡從一開賽就廝殺的相當激烈，在比賽的前半段，王康怡似乎較早進入狀況，無論是發球到底線抽球都比對手來的出色，反之，李羽芸甫從大陸回台，似乎還處於較疲累的狀態，失誤顯得比較多的情況陷入落後，不過從第一盤的中段開始，李羽芸改變策略，利用正手切球後上網壓迫，縮短來回拍數，此戰術似乎收到奏效，在經歷約一小時的苦戰後以7:5搶下首盤。

次盤仍處於一個勢均力敵的狀態，或許是受到體力下滑的影響，以4:6拱手讓出，比賽將來到決勝盤。決勝盤一開始，李羽芸把握住了幾個對手的失誤球，將比數拉開到4:1的領先，自此奠定了此場比賽的走向，最終通過三小時的炎熱考驗，順利挺進第二輪。   

來自羅馬尼亞的菲特考(FETECAU)會內首輪遭遇臺灣小將盧曼琳，生涯最高WTA排名來到207的她因為受傷手術的關係，已有約兩年左右的時間沒有出賽，雖然上場時大腿上仍有包紮，打起球來卻氣勢不減，整場比賽僅耗時七十分鐘就以兩個6:1擊敗對手，順利挺進第二輪。

難得來到台灣的她表示，平常在羅馬尼亞就有練習紅土場地，所以對場地並不陌生，傷癒回歸後會更享受網球，誓言重返巔峰，創生涯佳績，有聽來過臺灣的朋友說這裡的美食相當出名，如果比完賽有時間，會很願意出去走走嘗試一下，可惜連日來都遇到下雨，希望往後幾天有機會享受在地文化及美食。

另一位臺灣青少年好手林芳安此站獲頒外卡自會內出發，首戰籤運不佳遭遇大會八號種子羅蒂可娃(LODIKOVA)，首盤比賽前半段雙方你來我往，互破發球局，此時來到4:3林芳安關鍵的發球局裡，對手開始大量利用球場的兩側，不斷調動林芳安的腳步，經過無數個deuce之後由羅蒂可娃取得破發近而以6:3拿下首盤。

午後大雨打亂了比賽進行，經過約三小時的漫長等待後才恢復，林芳安卻完全找不回擊球節奏，被破了兩個發球局，最終不敵對手，首輪遺憾止步。

先前已有前往埃及比賽經驗的林芳安表示：『在自己的家鄉比賽，會特別想贏，因為出國花費很驚人，所以能把握機會爭取積分是最好的，對手今天表現很好，會好好吸取經驗，期望在雙打甚至下週的比賽有著更傑出的表現。』

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