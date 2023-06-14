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夏天是小黑蚊的繁殖高峰期
雖然小黑蚊不會攜帶病毒，但被咬後讓人皮膚搔癢難耐，加上體型小，只有一般蚊子的 1/5 大，因此都是在被叮咬後才感覺到痛癢，被它叮咬前根本完全無法發現牠，更別說是提早「消滅」牠了。
「潮濕」是小黑蚊最佳孳生的環境，最常出現在竹林、樹下、裸露土表、庭園盆栽、茶園農地以及花園花圃中，且其繁殖數量在暑假達到最高峰。
由於雌性小黑蚊喜歡在白天活動，上午到下午是它吸血活動最旺盛的時段。而且它習慣在低處飛行，飛行高度通常在 1 公尺以下，所以常被叮咬的範圍多在腿部、手肘與手臂。被叮咬後約 7 至 10 天復原，但依個人體質不同，也有 1 個月才恢復的。
降低被叮咬機率 5 個有效做法
由於遭到小黑蚊叮咬後常常痛癢難忍而且紅腫多日不消，因此怎麼防範小黑蚊就很重要。由於小黑蚊是不會主動去尋找供血體的昆蟲，做好下列措施就能降低被小黑蚊叮咬的機率：
1.穿著長袖衣褲、腳穿布鞋
小黑蚊的吸血口器較蚊子短，因此無法穿透衣物吸食人血，所以從事戶外活動穿上長袖、長褲就可以避免被咬，不過盡量選擇袖口及褲管有「束口」的，以防它們飛入叮咬。因為小黑蚊飛不高，所以小腿成為小黑蚊常攻擊部位，外出除了穿著長袖衣褲，也要穿布鞋，遮住雙腳。
2.清除環境周圍青苔
為避免住家周圍出現小黑蚊，記得要保持居家乾爽，小黑蚊主要糧食為藍綠藻，住家周圍環境有青苔滋生的地方就會是小黑蚊的棲息地，所以要清除青苔最主要的工作就是改善排水、植地表植被防止青苔滋生、用木塊、小石、沙子覆蓋、時常翻動土壤。
3.避開吸血高峰時段外出
小黑蚊不像一般蚊子整天出沒，通常都是在白天吸血，吸血高峰約在上午 11 點至下午 3 點之間，這段時間盡量別帶小孩至戶外停留太久。
4.女性更容易被叮咬
小黑蚊喜歡體溫高、代謝慢、有香氣的人，由於女性每月一次的排卵期，平均體溫會比男性還高，容易成為小黑蚊的攻擊目標。
5.使用含有 DEET 的防蚊液
使用含有 DEET （Diethyltoluamide）成分的防蚊液，是公認最有效的防蚊配方，但因為 DEET 不天然，使用上有其爭議性，醫師提醒使用時要特別注意「小孩年齡」和「使用濃度」。
小孩年齡
6 個月以下的嬰兒禁止使用、2 歲以下的幼兒一天只建議使用 1 次、2 歲以上的兒童及成人，一天內的使用次數也不宜超過 3 次。回家後要盡快用肥皂或清水徹底清洗有噴灑或塗抹過防蚊劑的地方，以減少化學成分殘留。
衛生福利部建議 6 個月以下嬰兒不宜使用 DEET 防蚊液，可採物理性防蚊方式，例如：穿著長袖、淺色衣物、使用紗窗、蚊帳等。
DEET 濃度
成人：＜50％
6 個月以上寶寶：10～30％
6 個月以下寶寶：不可使用
被小黑蚊叮咬後不要猛抓，很容易色素沉澱而留疤形成「紅豆冰」，且傷口破皮還可能引發細菌感染，造成蜂窩性組織炎。建議可使用薄荷、痱子水、萬金油、白花油、綠油精等來緩解癢感，或請醫生提供藥膏塗抹。
減敏疫苗貼片有望解決小黑蚊過敏難題
由於小黑蚊叮咬後引起過敏反應，造成皮膚又腫又癢，持續數週不消，留下難看的滿腿「紅豆冰」，嚴重者甚至可能在叮咬處產生水泡 、血泡 、潰爛、 紅腫，併發發燒及淋巴結腫大狀況。
近日台中榮民總醫院陳怡行醫師和李美芳博士的研究團隊發表使用小黑蚊主要過敏原的 DNA 做成皮膚貼片式的疫苗，在小鼠的實驗當中發現只要每週貼一次，一次貼一小時，持續三周，就可以達到預防以及治療小黑蚊過敏的效果。這個減敏的療效，如果從小鼠的壽命回推人類的話，大約可以持續 10 年的療效。
這個研究結果，也被過敏期刊 Allergy 發表刊登，未來希望能早日完成人體臨床試驗，使用於病人身上，解決小黑蚊的過敏難題。
文／賴以玲 圖／孫沛群
參考資料：
1. 衛生福利部疾病管制署
2.台中榮民總醫院陳怡行醫師
3.台中榮民總醫院李美芳博士
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 小黑蚊怎麼防？怎麼做才不會被盯？防蚊液安全嗎？最新貼片疫苗能達預防和治療效果？