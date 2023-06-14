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台灣虎航「畢業優惠」開搶！「台北、台中、高雄」飛澳門899元

▲台灣虎航今日開始至明日推僅38小時促銷，可下訂6月14日~9月30日機票。最低為澳門899元起。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣虎航今日開始至明日推僅38小時促銷，可下訂6月14日~9月30日機票。最低為澳門899元起。（圖／記者蕭涵云攝）

記者葉盛耀/綜合報導

迎接畢業季，台灣虎航推出「WOW走若飛•畢業萬歲」優惠活動，針對日本、韓國、泰國、菲律賓、澳門等航班推出優惠價，今（14）日上午10時起至明日23:59結束，僅38小時可搶優惠票，下訂6月14日至9月30日機票。最低為澳門899元起，且包含台北、台中、高雄三地起飛，而熱門的東京羽田也有1799元起的甜甜價。

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台灣虎航宣布此次限定僅38小時的促銷優惠，今（14）日的10:00開搶，至2023年6月15日的23:59結束，可下訂2023年6月14日~2023年9月30日的旅行期間。一次針對亞洲多個國家，日本方面包含台北-羽田TWD1799起、台北-茨城TWD1899起、台北-新潟TWD1999起、台北-仙台TWD2299起、台北-小松TWD1899起、台北/高雄-福岡TWD1899起、台北-函館TWD2699起、台北-佐賀TWD2399起。

▲虎航此次促銷包含多個亞洲國家，其中最低價為飛澳門僅單程899元起，且可選擇從台北、台中、高雄三地起飛。（圖／馬怡健攝）
▲虎航此次促銷包含多個亞洲國家，其中最低價為飛澳門僅單程899元起，且可選擇從台北、台中、高雄三地起飛。（圖／馬怡健攝）
韓國部分，台北-釜山TWD 1299起、台北-大邱TWD 1099起。泰國則有台北-曼谷TWD1799起。玩菲律賓有台北-長灘島TWD1299起、台北-巴拉望TWD1299起。澳門的話，除了台北，此次還包含台中、高雄都有優惠價，僅TWD899起。注意此優惠價格皆為單程未稅，且不含推運行李等，優惠價機位開放銷售之日期及機位數有限，售完為止。

另外，微笑航空即日起也推出高雄-曼谷航班優惠，可預訂7、8月出發地優惠機位，單程含稅TNT3392起，票價包含手提行李７公斤、托運行李20公斤、選位、機上餐點，數量有限售完為止。

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