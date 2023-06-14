鋼琴女神意外曝光存款餘額 竟「高達9位數」粉絲看傻眼：好有錢
來自馬來西亞「鋼琴女神」李元玲，IG擁有300萬粉絲追蹤，除了有高超的琴技之外，她的外貌出眾，身材窈窕，深受眾人喜愛。近日，她在IG上透露自己被盜刷27.99令吉（約新台幣185元），並截圖帳戶呼籲粉絲注意，沒想到忘了遮住餘額，意外曝光她驚人存款，竟高達4036萬令吉（約2.67億元新台幣）。
記者薛羽彤/綜合報導
馬來西亞近日傳出多起詐騙案，李元玲看到新聞後立刻檢查自己帳戶，發現也遭到盜刷，無端被扣了27.99令吉（約新台幣185元），而她上傳交易紀錄截圖時，忘了將後方帳戶餘額遮住，意外曝光自己的存款竟高達4036萬令吉（約2.67億元新台幣），事後她將該限時動態刪除，不過已遭到網友瘋傳熱議。對此，許多網友看呆李元玲僅33歲有巨額的存款，紛紛表示，「女神好有錢」、「求包養」、「不曉得要打多少年工，才能存到4千萬令吉」，但也有網友質疑李元玲是故意曝光存款，意在炫富。
此外，李元玲先前就曾透露自己被騙的經歷，曾經上網買錶要送給媽媽，結果付了錢收到假貨，找不到賣家，只能自己吞；還曾來台灣工作，最後卻被經紀人捲款潛逃，以及投資前男友的生意，被他分手捲款失蹤，她直呼：「不要再講了，再講我也要哭了」。