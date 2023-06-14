我是廣告 請繼續往下閱讀
醫林勤美中西聯合診所主任賴香君指出，蓮子是屬於「藥食同源」，與枸杞、當歸等藥材一樣，都可以輕易的在菜市場購買，而且可以買生的食材回家料理、燉補，但市售的蓮子、雪蓮子，名稱相似，但外型可是差很多。
想退火要記得選「蓮子心」茶
賴香君指出，好比夏季梅雨季氣候潮濕，可以煮蓮子薏仁湯食用，蓮子具有健脾、去濕的效果，另外對於常拉肚子的老人與小孩也很適合吃蓮子湯來止瀉、照顧腸胃。
但如果想要「退火」一定要弄清楚，一般買蓮子時已剔除口味較苦的「蓮子心」，但其實對於火氣大、口臭、口苦和嘴巴破的人，才真正有退火的效果，只吃空心蓮子可是沒有用的，建議上火的民眾可以改喝「蓮子心茶」。
雪蓮子其實是鷹嘴豆或皂角米
另外常聽見的「雪蓮子」指的是中東、印度及地中海菜系中常見的鷹嘴豆，因外型似老鷹嘴巴、口感如蓮子般鬆軟，獲得雪蓮子的俗稱，是屬於一種豆類蛋白質，通常當作食材使用，不具有藥性。
鷹嘴豆在臺灣僅有零星面積栽種採收期落在 3 至 4 月，主要取其豆莢裡的成熟種子做為西式料理中沾麵包的豆泥或是用於涼拌、湯品或與蔬菜一同燉煮與蓮子的口感和風味大不相同。
另外還有一款台灣沒有種植的皂角樹，其豆莢剝開後可以從豆科種子中撥出白色、微透明的「皂角米」，也可能被當作雪蓮子販賣，富含膳食纖維，與銀耳效果類似，可以用養陰、讓皮膚 Q 彈、養顏美容，但補性不如銀耳高，可當作一般食材即可。
文／謝承恩 圖／巫俊郡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 蓮子、雪蓮子、皂角米分不清楚？中醫：僅 1 款具有藥性別吃錯