111年十大死因排行曝！COVID-19躍居第3位　死亡人數增衛福部：有2原因

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111年死亡人數增2萬多 統計處曝2原因根據衛福部統計處資料顯示，111年國內死亡人數共計20萬8,438人，較110年增加2萬4,266人，增加約13.2%。在增加的2萬多死亡人數中，有90%為65歲以上的長者，其中有55%死因為COVID-19。
衛福部統計處科長呂淑君表示，死亡人數增加2萬餘人，主要原因有2個，第一，受COVID-19疫情影響；第二，人口老化影響。
而111年死亡率（死亡人數除以年中人口數）為每十萬人口893.8人，增加13.9%；以WHO 2000年世界人口結構調整後之標準化死亡率為每十萬人口443.9人，增加9.5%。
十大死因排行 癌症、心臟病、COVID-19排前3衛福部統計處公布十大死因死亡人數合計15萬7,267人，占總死亡人數75.5%，與110年相比111年人數增加。
而111年國人十大死因排名，依序為：
- 惡性腫瘤（癌症）
- 心臟疾病
- 嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）
- 肺炎
- 腦血管疾病
- 糖尿病
- 高血壓性疾病
- 事故傷害
- 慢性下呼吸道疾病
- 腎炎腎病症候群及腎病變
若以年齡別統計，1－14歲死因排行第一位為事故傷害；15－24歲死因首位為事故傷害，次之為自殺死亡；25－44歲死因首位為癌症，次之為自殺死亡；45歲以上則以癌症與心臟疾病分別居死因前2名。
十大癌症死因排行 肺癌再次蟬聯冠軍至於，蟬聯十大死因榜首41年的「癌症」，統計處統計111年癌症死亡人數為5萬1,927人，占總死亡人數24.9%，死亡率為每十萬人口222.7人，較110年上升1.2%，標準化死亡率為每十萬人口116.0人，下降1.8%。
其中，癌症死亡有8成7集中於55歲以上族群，其中癌症死亡人數增加以65－74歲較明顯。而111年十大癌症死因排行順位與110年相同，依序為：
- 氣管、支氣管和肺癌
- 肝和肝內膽管癌
- 結腸、直腸和肛門癌
- 女性乳癌
- 前列腺（攝護腺）癌
- 口腔癌
- 胰臟癌
- 胃癌
- 食道癌
- 卵巢癌
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58192
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