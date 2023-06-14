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111年十大死因排行曝！COVID-19躍居第3位　死亡人數增衛福部：有2原因

111年十大死因排行曝！COVID-19躍居第3位　死亡人數增衛福部：有2原因
111年十大死因排行曝！COVID-19躍居第3位　死亡人數增衛福部：有2原因

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】衛福部於6月12日公布111年國人死因統計結果，111年十大死因排名中癌症、心臟疾病仍占據前2名，其中十大癌症死因順位不變，而肺癌、肝癌已連續43年排名前2順位。

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此外，值得關注的是十大死因排名中COVID-19已由110年第19名上升至第3名。而根據統計處資料顯示，111年死亡人數也較110年增加，其中主要有2個原因。

111年死亡人數增2萬多　統計處曝2原因

根據衛福部統計處資料顯示，111年國內死亡人數共計20萬8,438人，較110年增加2萬4,266人，增加約13.2%。在增加的2萬多死亡人數中，有90%為65歲以上的長者，其中有55%死因為COVID-19。

衛福部統計處科長呂淑君表示，死亡人數增加2萬餘人，主要原因有2個，第一，受COVID-19疫情影響；第二，人口老化影響。

而111年死亡率（死亡人數除以年中人口數）為每十萬人口893.8人，增加13.9%；以WHO 2000年世界人口結構調整後之標準化死亡率為每十萬人口443.9人，增加9.5%。

十大死因排行　癌症、心臟病、COVID-19排前3

衛福部統計處公布十大死因死亡人數合計15萬7,267人，占總死亡人數75.5%，與110年相比111年人數增加。

而111年國人十大死因排名，依序為：

  1. 惡性腫瘤（癌症）
  2. 心臟疾病
  3. 嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）
  4. 肺炎
  5. 腦血管疾病
  6. 糖尿病
  7. 高血壓性疾病
  8. 事故傷害
  9. 慢性下呼吸道疾病
  10. 腎炎腎病症候群及腎病變
癌症、心臟疾病與去年排名相同，仍居前2名，而COVID-19已由去年第19名升至第3名，其餘死因排名均下降1名。年增率以COVID-19最為顯著，其次依序為高血壓性疾病（+10.6%）、心臟疾病（+8.3%）、糖尿病（+7.3%）。

若以年齡別統計，1－14歲死因排行第一位為事故傷害；15－24歲死因首位為事故傷害，次之為自殺死亡；25－44歲死因首位為癌症，次之為自殺死亡；45歲以上則以癌症與心臟疾病分別居死因前2名。

十大癌症死因排行　肺癌再次蟬聯冠軍

至於，蟬聯十大死因榜首41年的「癌症」，統計處統計111年癌症死亡人數為5萬1,927人，占總死亡人數24.9%，死亡率為每十萬人口222.7人，較110年上升1.2%，標準化死亡率為每十萬人口116.0人，下降1.8%。

其中，癌症死亡有8成7集中於55歲以上族群，其中癌症死亡人數增加以65－74歲較明顯。而111年十大癌症死因排行順位與110年相同，依序為：

  1. 氣管、支氣管和肺癌
  2. 肝和肝內膽管癌
  3. 結腸、直腸和肛門癌
  4. 女性乳癌
  5. 前列腺（攝護腺）癌
  6. 口腔癌
  7. 胰臟癌
  8. 胃癌
  9. 食道癌
  10. 卵巢癌
肺癌、肝癌已連續43年排名前2名，而長期觀察下來，前列腺癌、胰臟癌、卵巢癌排名往前，胃癌排名則往後。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58192

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