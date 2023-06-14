台積電熄火！觀光航空股飆漲　台股早盤黑翻紅

美股四大指數昨（13）日皆收漲，台北股市今（14）日卻開低，但隨後跌幅縮小，來到平盤之上。權值王台積電熄火，早盤跌4元，來到589元，跌幅0.6%。其他重要電子股漲跌互見，其中，南亞科與英業達逆勢走高，漲逾2%，台達電漲3%多。而今日盤面焦點為內需觀光股，另外航空股也很亮眼，汽車零組件也不惶多讓。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數上漲145.79點，或0.43%，收34212.12點；那斯達克指數上漲111.4點，或0.83%，收13573.32點；標普500指數上漲30.08點，或0.69%，收4369.01點；費城半導體指數上漲42.00點，或1.15%，收3683.66點。
台北股市今日早盤開低，但隨後跌幅縮小、黑翻紅。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌4元，來到589元，跌幅0.6%。聯電逆勢抗跌，漲0.5%，世界先進漲0.8%，力積電漲約1%。其他重要電子股，如聯發科在平盤附近，鴻海走跌，華碩、日月光跌超過1%。
不過，群創、緯創走揚，大立光、國巨、旺宏漲超過1%，南亞科與英業達逆勢走高，漲逾2%，台達電漲3%多。今日電動車零組件紅通通，中電漲逾7%，高力、漢磊、明基材漲2到3%。
另外，內需觀光概念股表現亮眼，燦星旅飆漲停，山富漲8%，鳳凰、王品、易飛網、雄獅漲2到3%，雲品、晶華漲1%多，王品、老四川、六角、美食-KY、瓦城漲1到4%之間。長榮航漲5%以上，華航漲3%多。