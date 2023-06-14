戰狼惹到尹錫悅　中國在家門口踢到了鐵板

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韓國態度的轉變，與尹錫悅的「親美友日」立場雖有直接關聯，但中國在2016年「薩德」（終端高空防禦飛彈系統，THAAD）風波中對韓國的霸凌手段，卻深深刺痛了性格強悍的韓國人，不但對中國惡感日增，更種下雙方關係交惡的遠因。
再加上，如今中國占韓國貿易比重下降，且中國面對晶片技術及供應封鎖更有求於韓國，讓尹錫悅政府對中國的硬頸，有了充足的底氣及民氣。
相形之下，對鄰國、特別是對韓國頤指氣使慣了的中國，雖然暴跳如雷，但在形勢比人強下，卻也無可奈何，除了大罵韓國「棄中投美」，束手無策。
韓國對中國態度轉變，與美國的全球戰略脫離不了關係。首先反映的，則是尹錫悅3月中藉訪日推動的韓日和解及改善關係。
基於反日立場，以及惟恐日韓和解後一同親美抗中的深層疑慮，中國各界對日韓和解不但冷嘲熱諷，甚至連結歷史夙怨出言辱罵。韓方看在眼裡，早已不滿在心裡，只是隱忍不發。
到了4月底，尹錫悅訪問美國受到高規格接待，雙方更簽署了涉及朝鮮半島和平的「華盛頓宣言」。加上美韓當時發表的聯合聲明不但提到台海，還反對以脅迫、非法主張、人造島礁軍事化片面改變印太現狀，以及他直言美軍在韓戰的「長津湖戰役」取勝等言論，觸怒了中國。
這時，除了中國外交部的官式抗議及反駁外，「戰狼」味一向十足的外圍官媒環球時報，還動用中英文版面開罵，不但指尹錫悅「親美反中」，更指他領導的政府可能是對美國「最不具有民族獨立意識」的韓國政府。
沒想到，環時這一罵，徹底激怒了韓國。韓國駐中國大使館不但發函向環時抗議，更罕見地把抗議函透過官方的韓聯社公開。內容直指，環時「以低俗到難以啟齒的表達方式、無端指責韓國元首」。這一擊，成為韓國近來槓上中國的開端。
一向對外戰狼慣了的中國驚訝之餘，環時及中國外交部自然張嘴還擊，聲稱韓方「粗暴干涉獨立報導」，環時只是「反映民意」。這番有來有往，不但熱鬧，還讓外界對韓國對中國態度的轉變為之驚艷，甚至有「出了一口惡氣」之感。
不料，1個多月後，中國駐韓大使邢海明6月初不但逕自宴請在野黨人士，更在刻意開放媒體採訪甚至網路直播下，說出「美國全力打壓中國的狀況下，有人賭美國會贏、中國將敗北」，「可以確定的是，現在賭中國會輸的人之後一定會後悔」等語，徹底惹毛了韓國政府。
此後，韓中兩國外交部相互召見對方大使表達抗議。但韓方不但不收手，總統室發言人還接續質疑邢海明的角色。13日，尹錫悅更親上火線，質疑身為外交官的邢海明是否具備「相互尊重和增進韓中友誼的態度」，而其「不適當的處世態度，引起我國國民不滿」。
為了找回受損的尊嚴，韓國政府從尹錫悅以降卯上了中國，人們都等著看中國要如何回應？且由誰回應？但外界倒是發現，中韓互罵1個多月至今，和2016年薩德事件比起來，中方並未發動大規模的輿論反擊，底氣弱了許多。
原因無他，首先，當年種種對韓國的制裁，已被證明無效，如今看來更像笑話。當年因此退出中國市場的樂天，至今依然無恙。而被中國抵制的韓星、韓劇、韓片，反而在全球更賣座。
更現實的原因是，中國面對以美國為首的科技圍堵，最關鍵的晶片供應及技術，正面臨美、台、日、韓及歐洲國家的斷供，而韓國一度被認為是中國唯一能尋求突破的對象。如果連韓國也徹底得罪，中國在半導體發展上，可說被徹底封死。
更何況，中國認定尹錫悅領導的韓國政府倒向美國，但還不忘拉攏韓國在野黨。如果再激情回應，除了雞肋般的北韓外，放眼東亞，中國就真的舉目無親了。
事到如今，中國只能指責韓國「向美國一面倒」、「徹底站隊美國」乃至「淪為美國僕從」等。然而，改革開放後一度笑臉迎人的中國，這10年來朋友越來越少，形象越來越差，連奉行「事大主義」的韓國都背過身去，箇中原因，不辯自明。
有人傳神地形容，韓國對中國這一連串反應是「棒打戰狼」；還有人說，尹錫悅總算讓習近平知道「外頭還有更狠的」。雖然中國外交的戰狼氣焰並不會因此稍減，但讓戰狼踢到鐵板後嚎叫幾聲，還是能讓看不慣戰狼作風的人們，解解氣的。（編輯：吳柏緯）1120614