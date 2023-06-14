魏如萱離婚不到1年！深夜相伴小14歲陳昊森 經紀人回應真實關係
40歲金曲歌后魏如萱（娃娃）去年10月與演員隆宸翰宣布離婚，近日她因參與大陸節目爆出與馬嘉祺差20歲的姊弟戀，引起外界猜測。不過，上周魏如萱被拍到深夜搭車接送26歲小鮮肉，對象就是《刻在你心底的名字》的男主角陳昊森。對此，魏如萱經紀人回應「就是認識多年的朋友」。
記者薛羽彤、吳雨婕/綜合報導
據《鏡週刊》報導，陳昊森上周與好友楊謹華、ØZI等人去KTV唱歌，半夜3點被拍到魏如萱搭車來接陳昊森，意外的是，到陳昊森家後，魏如萱也跟著下車，沒多久，他們發現被跟拍，魏如萱隨即搭計程車離開。
事實上，魏如萱常跟陳昊森在網路上互動，甚至一起開直播聊天，陳昊森還曾替魏如萱公開催票，可見兩人交情匪淺，過往陳昊森在電台宣傳電影時，也唱過魏如萱的〈你啊你啊〉，不過，半夜接送的行為，也引發外界許多遐想空間，猜測兩人真實關係。
魏如萱因參加大陸音樂節目《聲生不息寶島季》與20歲隊員馬嘉祺互動親密，加上她曾在IG寫道：「因為我愛你，所以就算全世界都在催你快點長大，我依然覺得你還可以像個小孩；就算全世界都在教你克制、成熟、穩重，我依然認為，你想怎樣就怎樣」，被不少網友解讀為官宣，不過魏如萱沒正面回應。
而陳昊森先前才與歐漢聲（歐弟）前妻鄭雲燦爆出曖昧情，隨著鄭雲燦身邊出現周湯豪之後，兩人的緋聞也不了了之。如今魏如萱、陳昊森被拍到深夜同框，魏如萱透過經紀人回應「娃娃和陳昊森、蔡凡熙就是認識多年的好朋友！馬嘉祺則是一起錄製節目、同為那英戰隊的隊友，隊友們的相處情感就像家人，緋聞真的是謠傳，謝謝大家的關注和祝福。」