梅雨鋒面連3天襲全台！雨勢「越晚越猛烈」 端午連假天氣搶先看
根據中央氣象局預報指出，今（14）日鋒面位在巴士海峽、台灣南部之間，靠近鋒面的南部、東南部地區會有短暫陣雨或雷雨，中部地區會有局部短暫陣雨，注意局部大雨、豪雨發生機率，北部午後短暫陣雨，全台雨勢越晚越猛烈，15日至17日降雨區域擴大，是這波梅雨風的降雨旺盛期，提醒民眾外出記得帶傘。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象局一早發出豪、大雨特報，今（14）日臺中市有局部大雨或豪雨發生的機率，苗栗、彰化、臺南至屏東地區有局部大雨發生的機率，受到滯留鋒面影響，易有短延時強降雨。到了今（14）日晚間開始滯留鋒面北移，15日至17日降雨區域礦大，苗栗以南的中南部地區雨勢最明顯，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，提醒民眾外出記得攜帶雨具。
天氣風險公司提醒，週六補班日（17日）滯留鋒面已經北抬到台灣北部海面，並有繼續北上的趨勢，台灣位於鋒面前方，西南季風雖然稍微減弱但是影響仍大，各地普遍仍有短暫陣雨或雷雨，尤其西半部地區仍要留意局部大雨出現的機會。
週日（18日）鋒面更往北遠離，迎風面的中部、南部仍持續有短暫陣雨或雷雨，配合白天熱力作用，熱對流發展的地方有局部大雨出現的可能性，北部、東半部則轉為午後熱對流降雨的天氣型態。
下週一（19日）之後一直到端午節連假前半（22至23日）西南風環境的影響還是比較明顯，迎風面中部、南部持續會有局部短暫陣雨或雷雨的機會，白天熱對流發展的關係，局部地區雨勢仍會較大一些，北部、東半部要留意的還是午後局部的熱對流降雨。
端午連假後半（24-25日）太平洋高壓更為增強西伸，整體天氣型態有機會更趨向夏季型的午後熱對流雷雨為主，詳細變化仍有待後續再觀察。