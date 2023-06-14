挑戰不打盹考高分，蕁麻疹考生穩定用藥求雙贏！

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有三高、肝腎疾病等共病應小心用藥！主動諮詢選擇合適的治療方案據統計，有超過22%蕁麻疹患者「用藥遵從度低」，常自行減藥或停藥，導致症狀反覆發作，苦不堪言。陳逸懃醫師說明，慢性蕁麻疹成因複雜，是一種自體免疫相關疾病，症狀反覆發作超過6星期以上，便稱慢性蕁麻疹。而發作的年齡層不一，可能一發作後就終生反覆復發，需長期用藥來穩定控制病情。
陳逸懃醫師提醒，長期用藥下，傳統抗組織胺除嗜睡副作用外，肝腎疾病患者，或患有三高、平時已在服用多種藥物的民眾，更應謹慎留意自身用藥，評估目前治療是否可能影響肝腎功能; 並主動與醫師討論合適的用藥，選擇較不會與慢性疾病藥物產品交互作用的抗組織胺，有效幫助管理多種疾病。切勿自行停藥、減藥，避免症狀加重，導致健康與生活品質兩失。
長期穩定用藥 、積極評估療效，低副作用與效果可雙贏陳逸懃醫師分享，根據最新的臺灣皮膚科醫學會的蕁麻疹治療指引，建議用藥治療上, 需要考量病患在行車交通事故的風險，同時評估個人生活，職業狀況與醫師溝通，優先選用無抗膽鹼藥物作用或是心毒性的成份，避免造成大腦損害、心臟損傷的藥物。而「長期穩定用藥」、「積極評估療效」是絕對原則，目前已有長效型的新型第二代抗組織胺，服用1小時內能迅速緩解慢性蕁麻疹症狀，效果能持續 24小時，幫助慢性蕁麻疹患者更輕鬆地管理疾病、提高生活品質，達成夢想與人生目標。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58162
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