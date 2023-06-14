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苯巴比妥（Phenobarbital）常用於預防癲癇發作。因為副作用，現已不常使用，其用途是用於鎮靜病人，幫助他們在手術過程中睡覺，並減輕焦慮。
苯巴比妥雖然具有悠久的安全使用歷史，但是確實會出現嚴重的副作用，尤其是成人嗜睡和兒童行為問題及學習問題。兒童行為問題包括易怒、多動和 / 或睡眠障礙。但是此性格變化是可逆性的，停藥後幾天到幾週後可能就會消失。在兒科患者中的使用，據報導，本品長期使用與兒童的認知能力缺陷有關。
臨床上，初期使用苯巴比妥需要持續追蹤體內血液濃度，保證治療使用的劑量精確，避免副作用。進入體內後，一半以上的劑量是經過肝臟代謝後排出。
本藥品在身體的存留時間相當長，在兒童和新生兒（小於 48 小時）中的血漿半衰期範圍為 60 至 180 小時，平均為 110 小時（4.6 天）。（註：3.3 個半衰期，即是約 15 天後，90% 的服用劑量被身體排出）。 長期天天服用，會累積並增高本藥品的血液濃度。
- 短期副作用：感覺頭暈、昏昏欲睡和不穩定、言語不清、低血壓
- 長期副作用：噁心、嘔吐或便秘，感覺勞累了，煩躁易怒，心情抑鬱，注意力不集中，肝功能的暫時性變化，身體軟組織發生變化 （症狀包括關節疼痛或手掌或底部等區域增厚的腳）。
文／龔麗蘋藥師、曾滄濱藥師 編輯／賴以玲 圖／孫沛群
※ 本文授權自龔麗蘋藥師、曾滄濱藥師
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 旅美藥師給幼兒園家長的提醒！了解苯巴比妥短期和長期副作用 留意孩子是否嗜睡、易怒