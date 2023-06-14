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旅美藥師給幼兒園家長的提醒！了解苯巴比妥短期和長期副作用 留意孩子是否嗜睡、易怒

旅美藥師給幼兒園家長的提醒！了解苯巴比妥短期和長期副作用 留意孩子是否嗜睡、易怒
旅美藥師給幼兒園家長的提醒！了解苯巴比妥短期和長期副作用 留意孩子是否嗜睡、易怒

Heho健康

新北市幼兒園餵藥案風波，已有 8 名兒童血液驗出有管制藥物「苯巴比妥」成分。不論藥品來源為感冒藥，或止痛鎮靜藥物或其他，我們專業藥師和家長一樣，最關心的是用藥和停藥之後，在小孩身上可能產生的副作用和長期的生理影響。在此僅以藥品專業知識提供該藥品常見的短期和長期副作用給有關的單位和家長參考。

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目前為止，因為給予的藥品劑量都還不清楚， 加上每個孩童對藥品的反應不盡相同，變異性也相對大，因此最終的判斷和處理方法以醫生看診該孩童後的處理意見為主，請家長特別留意有血液驗藥濃度的小孩，必要時應及早就醫。

苯巴比妥（Phenobarbital）常用於預防癲癇發作。因為副作用，現已不常使用，其用途是用於鎮靜病人，幫助他們在手術過程中睡覺，並減輕焦慮。

苯巴比妥雖然具有悠久的安全使用歷史，但是確實會出現嚴重的副作用，尤其是成人嗜睡和兒童行為問題及學習問題。兒童行為問題包括易怒、多動和 / 或睡眠障礙。但是此性格變化是可逆性的，停藥後幾天到幾週後可能就會消失。在兒科患者中的使用，據報導，本品長期使用與兒童的認知能力缺陷有關。

照片檔 ID：505968214
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臨床上，初期使用苯巴比妥需要持續追蹤體內血液濃度，保證治療使用的劑量精確，避免副作用。進入體內後，一半以上的劑量是經過肝臟代謝後排出。

本藥品在身體的存留時間相當長，在兒童和新生兒（小於 48 小時）中的血漿半衰期範圍為 60 至 180 小時，平均為 110 小時（4.6 天）。（註：3.3 個半衰期，即是約 15 天後，90% 的服用劑量被身體排出）。 長期天天服用，會累積並增高本藥品的血液濃度。



  • 短期副作用：感覺頭暈、昏昏欲睡和不穩定、言語不清、低血壓
  • 長期副作用：噁心、嘔吐或便秘，感覺勞累了，煩躁易怒，心情抑鬱，注意力不集中，肝功能的暫時性變化，身體軟組織發生變化 （症狀包括關節疼痛或手掌或底部等區域增厚的腳）。
苯巴比妥屬於會上癮的藥品，隨著身體依賴，如果藥品突然停止或服用量急劇減少，會出現戒斷症狀。戒斷症狀可能包括：焦慮、心率加快、出汗、困惑、譫妄、抽搐，甚至可能導致死亡。

文／龔麗蘋藥師、曾滄濱藥師 編輯／賴以玲 圖／孫沛群

※ 本文授權自龔麗蘋藥師、曾滄濱藥師

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 旅美藥師給幼兒園家長的提醒！了解苯巴比妥短期和長期副作用 留意孩子是否嗜睡、易怒

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