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不滿戰狼！邢海明一句話惹怒韓　議員籲取消10萬在韓中國人投票權

▲中國駐韓大使邢海明（右）8日與韓國共同民主黨黨魁李在明（左）餐敘，但邢海明在會中批評韓國親美外交的言論，引來韓國外交部強烈抗議。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國駐韓大使邢海明（右）8日與韓國共同民主黨黨魁李在明（左）餐敘，但邢海明在會中批評韓國親美外交的言論，引來韓國外交部強烈抗議。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國駐韓大使邢海明8日會見韓國在野的共同民主黨主席李在明，在餐敘期間，邢海明針對尹錫悅政府親美外交政策表示批評，並稱「賭中國輸的人今後一定會後悔」。該言論被視為干涉韓國內政，隨即引發韓國政界不滿，不僅韓國外交部立刻召見邢海明提出嚴正警告， 韓國總統尹錫悅質疑這位外交官「是否真的想促進兩國交流」。韓國國內有關外國人投票權的爭論也重新燃起，有議員便主張，應該取消在韓10萬中國居民的投票權。

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韓國尹錫悅政府上台後積極推動深化韓美同盟關係，在美中對立局勢下，被親中的最大在野黨共同民主黨視為韓中關係惡化主因。共同民主黨代表李在明延續前總統文在寅政府親中作風，日前與邢海明公開會面，成為這次韓中交火的導火線。韓中互召大使，雙方僵持不下，這也是尹錫悅4月訪美前在外媒專訪中提及台海問題後，雙邊再次出現衝突。面對以「戰狼外交」聞名的中國，韓國政府這次看來不會輕易示弱。

根據《韓國時報》報導，韓國執政黨國民力量黨（PPP）眾議員權性東（Kweon Seong-dong）表示，應取消授予擁有永久居留權的中國公民投票權，並稱目前韓國的投票制度可能會被濫用，成為中國政府干涉韓國內政的手段。

報導指出，自2005年8月修訂公務員選舉法後後，只要取得永久居留、在韓國居住3年以上的外國人，就能在地方選舉中投票選舉知事、市長等職位，但不能在選舉總統或國會議員的選舉中投票。即使如此，仍讓韓國成為歐盟和英聯邦國家之外，少數幾個允許外國人投票的國家之一。

但韓國的外國選民人數不斷增加，在2022年6月1日的地方選舉中，有資格投票的外國居民達到12萬6000人，創下過去紀錄，而其中將近10萬0000是中國公民，佔整體80%。

權性東指出，邢海明的言論是干涉國內政治的明顯例子，「事實上，中國目前的確有可行方式干涉韓國內政，也就是居住在韓國約10萬中國人有地方選舉投票權，而居住在中國的韓國人卻沒有投票權。」為了解決不公平的情況，權性東在去年12月提出《公務員選舉法》的修訂法案，基於互惠原則，只向有給予韓國公民投票權的國家其在韓僑民賦予投票權。

《韓國時報》多次向中國駐首爾大使館聯繫，針對權性東的言論發表評論，但無人回應。不過這不是第一次韓國立法者者第一次提出取消非韓國公民的投票權。去年12月，法務部長韓東勳也提出了修改投票制度的想法，表示「如果不考慮互惠原則而給予外國人投票權可能會扭曲國民的意志。」

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