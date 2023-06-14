不滿戰狼！邢海明一句話惹怒韓　議員籲取消10萬在韓中國人投票權

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《韓國時報》報導，韓國執政黨國民力量黨（PPP）眾議員權性東（Kweon Seong-dong）表示，應取消授予擁有永久居留權的中國公民投票權，並稱目前韓國的投票制度可能會被濫用，成為中國政府干涉韓國內政的手段。
報導指出，自2005年8月修訂公務員選舉法後後，只要取得永久居留、在韓國居住3年以上的外國人，就能在地方選舉中投票選舉知事、市長等職位，但不能在選舉總統或國會議員的選舉中投票。即使如此，仍讓韓國成為歐盟和英聯邦國家之外，少數幾個允許外國人投票的國家之一。
但韓國的外國選民人數不斷增加，在2022年6月1日的地方選舉中，有資格投票的外國居民達到12萬6000人，創下過去紀錄，而其中將近10萬0000是中國公民，佔整體80%。
權性東指出，邢海明的言論是干涉國內政治的明顯例子，「事實上，中國目前的確有可行方式干涉韓國內政，也就是居住在韓國約10萬中國人有地方選舉投票權，而居住在中國的韓國人卻沒有投票權。」為了解決不公平的情況，權性東在去年12月提出《公務員選舉法》的修訂法案，基於互惠原則，只向有給予韓國公民投票權的國家其在韓僑民賦予投票權。
《韓國時報》多次向中國駐首爾大使館聯繫，針對權性東的言論發表評論，但無人回應。不過這不是第一次韓國立法者者第一次提出取消非韓國公民的投票權。去年12月，法務部長韓東勳也提出了修改投票制度的想法，表示「如果不考慮互惠原則而給予外國人投票權可能會扭曲國民的意志。」