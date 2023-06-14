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大法官審查時間倉促　立院民眾黨團批：把立法院當立法局

▲大法官全由蔡英文總統提名、提名審查時間倉促，立院民眾黨團批，把立法院當立法局。（圖／記者呂炯昌攝，2023.06.14）
▲大法官全由蔡英文總統提名、提名審查時間倉促，立院民眾黨團批，把立法院當立法局。（圖／記者呂炯昌攝，2023.06.14）

記者呂炯昌／台北報導

總統府上（5）月30日才剛公佈4位大法官被提名人，民進黨隨即主導於今（14）日召開臨時會，並將於6月21日行使大法官人事同意權。針對大法官審查時間倉促，且15名大法官全由總統蔡英文提名，台灣民眾黨立院黨團批評總統府把立法院當立法局，對提名對象應該要問好問滿。

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大法官被提名人今日前往立院拜會民眾黨與時代力量黨團，民眾黨團針對大法官人事於談話會前表態立場，立委張其祿表示，簡單講，大法官是當行政跟立法發生衝突時中介跟制衡角色，另外總統、副總統彈劾最後裁決、政黨解散等功能，但現在提滿後15位大法官是由同一任總統所提，蔡英文總統不是不知道破壞任期交錯制，現在恐怕「立院變成立法局、司法院變成司法局」，15位大法官都是同一黨派提名，未來違憲審查通過機率極低。

立委陳琬惠表示，回顧2011年與2015年，馬英九總統任內最後兩次提名大法官，雖然當初倉促與草率的審查程序也受到民間團體與學者強烈批評，但從總統府公佈被提名人到行使同意權，至少都分別有62天與50天。不料蔡英文總統執政以來，竟然越來越離譜，2016年與2019年，分別只有54天與31天。此次，不到1個月，只剩下3個禮拜左右，立法院淪為執政黨背書的工具。

陳婉惠指出，大法官享有我國司法體系最崇高之地位，不僅掌握國家憲法的最終解釋權，還有權把立法院通過的法律宣告違憲，結果對握有如此大權柄的大法官人事審查，竟然只有1天公聽會、1天審查會，「以如此草率的審查程序，人民如何能相信4位被提名人真的能作為憲法守護者？」

陳琬惠說，此次大法官被提名的名單，多數人選與綠營有密切的關係往來，他們能不能超越黨派獨立行使職權，備受外界質疑。如監察院秘書長朱富美，其配偶就是檢察總長邢泰釗，姑且不論政治色彩的問題，未來當檢察總長指派最高檢檢察官參與憲法法庭時，這難道沒有利益衝突與迴避的問題？

陳琬惠說，同民間司改會出身的律師尤伯祥綠營色彩鮮明，此次更捲入「教唆證人偽證」爭議，雖然尤伯祥試圖澄清，但提出指控的，不是路人甲乙丙，而是承辦該案的法官康樹正與檢察官蔡啟文，兩位都是在法界評價很優的法律人，必須嚴肅看待。大法官享有我國司法體系最崇高之地位，公信力及操守絕對容不下一絲一毫地質疑。誠摯地希望，在接下來的審查程序中，各黨應拿出真材實料，進行最嚴格、最嚴謹地審查，絕對不能只是行禮如儀、放水過關。

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