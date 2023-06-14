王品西堤吃和牛「只要11元」 夏慕尼手機中2碼「鮑貝免費吃」
王品集團旗下4大品牌推出兩人同行優惠，「夏慕尼」7月31日前，兩人平日到店消費兩客套餐，手機號碼中都有數字1或2，送一人一份「海洋鮑貝」。7月31日前至「王品牛排」內用兩客套餐，送季節限定「煙燻紅椒澎湖章魚佐干貝」1份。7月31日前到「西堤牛排」內用兩客套餐，可以11元優惠價加購「醬烤和牛肋骨」1份。而「品田牧場」6月30日前「雙倍顎勢力豬排漢堡」兩客套餐享88折。另外，點水樓復興店也推出6月30日前有買一送一。
記者葉盛耀/綜合報導
王品集團提到，為迎接疫後首個畢業季，推出兩人同興享優惠，7月31日前的平日，兩人同行到法式鐵板燒「夏慕尼」用餐，兩位手機號碼中都有數字1或2，消費兩客套餐，即招待一人一份價值440元的「海洋鮑貝」，內含松露鮑魚與起司扇貝。而夏慕尼正推出全新期間限定「法式饗宴套餐」，可同時享受到兩種牛排「老饕牛排」與「肋眼牛排」加上三款海鮮，售價1488+10%元，售完為止。
「西堤牛排」的優惠最殺，7月31日之前與好友兩人同行，到店消費兩客經典套餐，即可以11元超值價加購價值498元的「醬烤和牛肋骨」1份。「王品牛排」則是自即日起至7月31日，不分平假日，到店內用兩客套餐，主動出示「王品瘋美食APP」中「盛夏款待」活動畫面，即款待價值688元「煙燻紅椒澎湖章魚佐干貝」1份。「品田牧場」則是6月30日之前憑學生證到店消費兩客「雙倍顎勢力豬排漢堡」套餐，可享88折。
另外，點水樓復興店也自即日起至6月30日推出「端陽打牙祭」小籠包買一送一活動，出示活動頁面圖檔，內用即能享點用天然蔬果原汁七彩小籠包（售價380元／7顆）一籠送冠軍小籠包（售價135／5顆）一籠。