林之晨PLG勇士主場「怒丟水瓶」　蔡明忠祭懲處！嘆：我不是他爸

蝦皮購物「618全民年中慶」人氣強強滾　發出破2千萬張免運券

▲LG、茶湯會總價80萬沁涼好禮免費抽！(圖/品牌提供)
▲LG、茶湯會總價80萬沁涼好禮免費抽！(圖/品牌提供)

生活中心/綜合報導

電商年中最大盛事618全民年中慶倒數四天！蝦皮購物在「全站六張199元起免運」、「蝦幣68%回饋」及「商城85折」三大回饋及與茶湯會、LG兩大異業合作夥伴推出的「抽總價80萬沁涼豪禮」活動的加乘下，不僅促使618異業合作的活動頁曝光量達過去的10倍，更發出超過2,000萬張免運券，趨近於台灣人口總數，讓越來越多消費者能享受到蝦皮購物提供的超值優惠；還有超過60萬名線上農夫在蝦蝦果園種下破170萬顆種子，想把茶湯會1個月指定飲品免費喝及其他豐富獎項帶回家；而獎項包含iPhone 14、LG優惠券的蝦幣豪禮箱也有高達700萬次的遊玩次數，可見用戶參與之熱烈！為讓全台用戶省的輕鬆、快速下單，6/18活動當天，百大品牌加碼祭出滿額豪禮贈，買理膚寶水B5+全面修復霜就送清潔防曬4件組，還有多款精選夯品下殺8折起！iPhone 14 Pro 256GB、Xiaomi 12等星級單品加碼破盤祭出68折起優惠，邊下單邊完成指定棄暑任務，還有總價50萬的LG家電及618杯茶湯會指定飲品等你抽，包你買越多賺越多！

為打造最划算又有趣的購物盛宴，6/17晚間18:30蝦皮購物精心準備「618全民蝦拚趴」跨夜直播，更有Apple品牌好禮、LG指定家電1折券、茶湯會指定飲品免費喝1個月等總價68萬元的超強豪禮，用戶上線收看即有機會獲得！此次邀請當紅男團原子少年AcQUA源少年、FEniX、Ozone三團輪番帶來精采內容外，更將邀請直播觀眾一起互動競賽，打造最別具心意的消暑對抗賽！ 

「618全民年中慶」開跑至今買氣熱烈，蝦皮購物觀察活動開跑至今已發出超過2千萬張免運券！為迎戰年中優惠最大檔，蝦皮購物再推最狂刷卡攻略，要讓民眾嗨省荷包！下單刷國泰世華蝦皮購物聯名卡最高享25%蝦幣回饋，刷玉山、台新等30家銀行最高回饋4,400元，且瞄準用戶年中瘋補貨的渴望，百大品牌再推限時最低優惠及豪禮滿額贈。口感酥脆又美味的家樂氏纖穀脆3入組優惠價499元；提供個人化清潔需求的 iRobot Roomba 692 WIFI 掃地機器人破盤價只要5,618元；買技嘉G5 ME電競筆電現省破4千外，再送你美光8GB記憶體；原價破5萬元的MSI微星狂龍原廠認證電腦26,900元即可帶回家！還有超萌的「點胭脂」蝦皮聯名款拍拍海綿，6/18限時特賣兩入組只要179元，蝦小編的粉絲們請務必鎖定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此次618活動正式日，更是蝦皮購物每月「18號會員日」！白金蝦會員下單最高享 10% 蝦幣回饋外，6/17-6/18蝦皮購物更將連兩日於指定整點時段，加碼再灑50元優惠券！幫你折上再折，瘋狂下單也不心痛。

為讓站上買氣再升溫，6/17 18:30至6/18 00:30，蝦皮購物重磅再推「618全民蝦拚趴」跨夜直播，由瑪麗、張立東、黃子佼接力主持，並一次集結AcQUA源少年、FEniX、Ozone三團人氣偶像，要與全台民眾迎接優惠最高潮！長達６小時的直播，不只帶來各種精彩表演，更安排全民支援前線互動環節、直接與偶像組隊進行遊戲挑戰，想要和偶像即時互動的粉絲絕不能錯過。 而最強跨夜直播不只提供趣味環節互動，凡準時觀看還有機會抽中AirPods 、Apple TV 、LG指定家電1折券、茶湯會指定飲品免費喝一個月等總價68萬元豪禮 ! 

蝦皮購物「618全民年中慶」優惠指南

優惠一　每人6張全站199元起免運券

每人皆享6張全站199元起免運券，1張限定6/18凌晨0-2點使用、5張限定6/18全日可使用。
6/17前早鳥領免運，6/18 18點前系統將自動歸戶全站滿8,889元折8,888元優惠券，6/18全日可使用。(數量有限，先用先贏)

優惠二　領券最高享蝦幣68%回饋　回饋高達2,000蝦幣(數量有限，先用先贏)

6/18凌晨0-2點全站使用，享蝦幣68%回饋，最高回饋2,000蝦幣。
6/18全天於全站使用，享蝦幣8%回饋，最高回饋1,500蝦幣。
6/18全天於全站使用，享蝦幣6%回饋，最高回饋1,200蝦幣。

優惠三　刷國泰世華蝦皮購物聯名卡最高享25%回饋！30大銀行加碼最高回饋$4,400刷卡金

國泰世華聯名卡: 最高享25%蝦幣回饋和15%商城券
全銀行: 刷卡最高回饋$4,400刷卡金

國泰世華銀行: 6/14-6/18 單筆分期滿30,000 元，享3,000回饋元刷卡金。
玉山銀行: 6/14-6/30 累積分期滿5,000 元享6%現金回饋。 (上限2,400元)
台新銀行: 6/14-6/18 單筆分期滿25,000元，享3,000元回饋刷卡金。
元大銀行: 6/14-6/30 單筆分期滿8,000元，享2,000元回饋刷卡金。
第一銀行: 6/14-6/18 單筆分期滿20,000元，享4,400元回饋刷卡金。

優惠四　LG、茶湯會總價80萬沁涼好禮免費抽！

完成「618全民年中慶」指定棄暑任務，總價80萬元的沁涼豪禮等你拿！
6/17前領免運券抽總價50萬家電。(如：75,900元的LG敲敲看門中門冰箱、53,900元的變頻空調、27,900元的LG AeroTower風革機等)
6/18凌晨0-2點使用免運券下單再抽茶湯會618杯指定飲品。(共抽出10名，總價值33.9萬)

優惠五　瘋灑商城85折、88折起優惠券！最高現折5,000元

6/18開放搶先領取1張85折優惠券，限6/18凌晨0-2點，消費滿2,000元最高現折1,000元。(限商城店家使用)
6/18前自動匯入3張88折優惠券，限6/18全日使用，消費滿2,000元最高現折5,000元。(限商城指定店家使用) 

優惠六　寵蝦會員無極限！「18號會員日」加碼限定好康

白金蝦享1張回饋10%蝦幣優惠券，低消499 元最高回饋60蝦幣，限定6/18全日可使用。
金蝦享1張回饋 8% 蝦幣優惠券，低消499 元最高回饋50蝦幣，限定6/18全日可使用。
銀蝦享1張回饋 5% 蝦幣優惠券，低消499 元最高回饋30蝦幣，限定6/18全日可使用。

優惠七　 6/17、6/18連兩日整點灑破盤優惠券！

6/18四大時段 (00:00、12:00、18:00、22:00) 灑699元折50元優惠券，6/18全日可使用，數量有限，先用先贏。
6/17兩大時段 (22:00、23:00) 開放領取699元折50元夜貓優惠券，限定6/18凌晨0-2點使用 ，數量有限，先用先贏。
6/18四大時段 (22:00、22:30、23:00、23:30)開放領取499元折50元夜貓優惠券，6/18全日可使用，數量有限，先用先贏。

疫後生技旺！宣捷幹細胞16日登興櫃　勢成為生醫戰將

特企／江振誠代言桂格無糖養氣人蔘　40歲後維持最佳狀態迎接挑戰

特企／2023 Yamaha Café 10th樂遊世界趣　逾百位車友共襄盛舉

特企／NEXON第一人稱射擊遊戲《THE FINALS》　6/14第二次全球CBT

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀