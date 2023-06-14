蝦皮購物「618全民年中慶」人氣強強滾　發出破2千萬張免運券

為打造最划算又有趣的購物盛宴，6/17晚間18:30蝦皮購物精心準備「618全民蝦拚趴」跨夜直播，更有Apple品牌好禮、LG指定家電1折券、茶湯會指定飲品免費喝1個月等總價68萬元的超強豪禮，用戶上線收看即有機會獲得！此次邀請當紅男團原子少年AcQUA源少年、FEniX、Ozone三團輪番帶來精采內容外，更將邀請直播觀眾一起互動競賽，打造最別具心意的消暑對抗賽！
「618全民年中慶」開跑至今買氣熱烈，蝦皮購物觀察活動開跑至今已發出超過2千萬張免運券！為迎戰年中優惠最大檔，蝦皮購物再推最狂刷卡攻略，要讓民眾嗨省荷包！下單刷國泰世華蝦皮購物聯名卡最高享25%蝦幣回饋，刷玉山、台新等30家銀行最高回饋4,400元，且瞄準用戶年中瘋補貨的渴望，百大品牌再推限時最低優惠及豪禮滿額贈。口感酥脆又美味的家樂氏纖穀脆3入組優惠價499元；提供個人化清潔需求的 iRobot Roomba 692 WIFI 掃地機器人破盤價只要5,618元；買技嘉G5 ME電競筆電現省破4千外，再送你美光8GB記憶體；原價破5萬元的MSI微星狂龍原廠認證電腦26,900元即可帶回家！還有超萌的「點胭脂」蝦皮聯名款拍拍海綿，6/18限時特賣兩入組只要179元，蝦小編的粉絲們請務必鎖定。
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為讓站上買氣再升溫，6/17 18:30至6/18 00:30，蝦皮購物重磅再推「618全民蝦拚趴」跨夜直播，由瑪麗、張立東、黃子佼接力主持，並一次集結AcQUA源少年、FEniX、Ozone三團人氣偶像，要與全台民眾迎接優惠最高潮！長達６小時的直播，不只帶來各種精彩表演，更安排全民支援前線互動環節、直接與偶像組隊進行遊戲挑戰，想要和偶像即時互動的粉絲絕不能錯過。 而最強跨夜直播不只提供趣味環節互動，凡準時觀看還有機會抽中AirPods 、Apple TV 、LG指定家電1折券、茶湯會指定飲品免費喝一個月等總價68萬元豪禮 !
蝦皮購物「618全民年中慶」優惠指南
優惠一 每人6張全站199元起免運券
每人皆享6張全站199元起免運券，1張限定6/18凌晨0-2點使用、5張限定6/18全日可使用。
6/17前早鳥領免運，6/18 18點前系統將自動歸戶全站滿8,889元折8,888元優惠券，6/18全日可使用。(數量有限，先用先贏)
優惠二 領券最高享蝦幣68%回饋 回饋高達2,000蝦幣(數量有限，先用先贏)
6/18凌晨0-2點全站使用，享蝦幣68%回饋，最高回饋2,000蝦幣。
6/18全天於全站使用，享蝦幣8%回饋，最高回饋1,500蝦幣。
6/18全天於全站使用，享蝦幣6%回饋，最高回饋1,200蝦幣。
優惠三 刷國泰世華蝦皮購物聯名卡最高享25%回饋！30大銀行加碼最高回饋$4,400刷卡金
國泰世華聯名卡: 最高享25%蝦幣回饋和15%商城券
全銀行: 刷卡最高回饋$4,400刷卡金
國泰世華銀行: 6/14-6/18 單筆分期滿30,000 元，享3,000回饋元刷卡金。
玉山銀行: 6/14-6/30 累積分期滿5,000 元享6%現金回饋。 (上限2,400元)
台新銀行: 6/14-6/18 單筆分期滿25,000元，享3,000元回饋刷卡金。
元大銀行: 6/14-6/30 單筆分期滿8,000元，享2,000元回饋刷卡金。
第一銀行: 6/14-6/18 單筆分期滿20,000元，享4,400元回饋刷卡金。
優惠四 LG、茶湯會總價80萬沁涼好禮免費抽！
完成「618全民年中慶」指定棄暑任務，總價80萬元的沁涼豪禮等你拿！
6/17前領免運券抽總價50萬家電。(如：75,900元的LG敲敲看門中門冰箱、53,900元的變頻空調、27,900元的LG AeroTower風革機等)
6/18凌晨0-2點使用免運券下單再抽茶湯會618杯指定飲品。(共抽出10名，總價值33.9萬)
優惠五 瘋灑商城85折、88折起優惠券！最高現折5,000元
6/18開放搶先領取1張85折優惠券，限6/18凌晨0-2點，消費滿2,000元最高現折1,000元。(限商城店家使用)
6/18前自動匯入3張88折優惠券，限6/18全日使用，消費滿2,000元最高現折5,000元。(限商城指定店家使用)
優惠六 寵蝦會員無極限！「18號會員日」加碼限定好康
白金蝦享1張回饋10%蝦幣優惠券，低消499 元最高回饋60蝦幣，限定6/18全日可使用。
金蝦享1張回饋 8% 蝦幣優惠券，低消499 元最高回饋50蝦幣，限定6/18全日可使用。
銀蝦享1張回饋 5% 蝦幣優惠券，低消499 元最高回饋30蝦幣，限定6/18全日可使用。
優惠七 6/17、6/18連兩日整點灑破盤優惠券！
6/18四大時段 (00:00、12:00、18:00、22:00) 灑699元折50元優惠券，6/18全日可使用，數量有限，先用先贏。
6/17兩大時段 (22:00、23:00) 開放領取699元折50元夜貓優惠券，限定6/18凌晨0-2點使用 ，數量有限，先用先贏。
6/18四大時段 (22:00、22:30、23:00、23:30)開放領取499元折50元夜貓優惠券，6/18全日可使用，數量有限，先用先贏。