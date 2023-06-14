首輪梅雨下對地方！「2地區」水庫喝飽飽 補班日再迎猛烈雨彈
受到梅雨鋒面和西南季風的影響，本週台灣迎接猛烈雨彈，今（14）日鋒面鋒面逐漸南移巴士海峽，第一波降雨暫時告一段落，各地水庫儲水量皆有上升，整體來看降雨有落在集水區，尤其北、中部的水庫喝飽飽，南部水庫也獲得一波大進補！接著今（14）晚間降雨區域從南往北逐漸擴大，明起一路到補班日有強降雨訊號，提醒民眾外出記得攜帶雨具。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，本週第一輪降雨暫時告一段落，總結第一輪降雨情形，該下的地方都有下，北、中部的水庫都快喝飽了 ，包括新山水庫、寶山水庫、明德水庫、日月潭水庫達到95％以上至100％的儲水量，中部地區剩下德基水庫74％較低。
這波梅雨鋒也為南部水庫帶來大進補，雖然山區雨量相對少許多，但考量近日地震相當頻繁，加上前幾日午後雷陣雨頻繁，短時間過強的降雨反而會導致土石流、崩塌等，到時候水反而都流掉留不住，目前嘉義縣市、台南市水情仍亮黃燈減壓供水，不過第二輪降雨預計在明天上午從南部開始往北下，有強降雨訊號，提醒民眾外出須留意！
根據中央氣象局預報指出，今（14）日晚間開始滯留鋒面北移，15日至17日降雨區域礦大，猛烈雨勢連轟三天，苗栗以南的中南部地區雨勢最明顯，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，也就是說補班日（17日）出門上班時別忘記要帶傘，全台雨神降臨，且有局部大雨、豪雨發生機率。
直到18日至20日鋒面逐漸遠離，台灣吹西南風，降雨等級下降，不過中南部仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區注意白天熱對流發展造成的降雨，會有局部短暫陣雨、雷雨。