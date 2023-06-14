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一緊張就肚子痛、想大便？６招改善腸躁症，４症狀早就醫防腸癌！

▲ （圖／今健康）
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今健康

許多人在緊張、生氣、焦慮、焦躁等情緒上來的時候，便會想要上大號，或是出現腹脹、腹痛、腹瀉等排便型態改變，這很有可能是腸躁症正在作怪。國泰醫院消化內科主治醫師鍾鴻鼎建議這樣的族群平時可多從生活調整進行改善，必要時醫療協助，並注意其他相關症狀以防腸癌。

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一緊張就肚子痛、想大便？醫指腸躁症診斷4症狀！

鍾鴻鼎醫師表示，身體機能與自律神經息息相關，腸道也包含在其中，許多人情緒上來時便會有想上廁所的衝動，這是人之常情。

不過腸躁症的患者是在情緒上來、腸道受到交感神經刺激時，就會出現腹痛、腹脹等問題，腹痛是必要的診斷症狀，排便模式則可能出現型態改變，包括腹瀉或乾硬糞便呈現，也可能次數增加，並也有可能放屁不斷。這樣的情況持續達三個月即為腸躁症，若僅是如考試、面試等壓力較大時出現一兩個禮拜，這樣的情況則未達診斷標準。

腸躁症雖然常見，又以50歲以下女性偏多，不過確切原因還有待研究，目前較多醫學研究認為主要和遺傳、家族史有關，自律神經失調、身心科方面疾病、情緒、壓力則是誘發因子。而本身原本沒有腸躁症的民眾，也有可能因長時間壓力影響腸道，使得腸道的菌叢出現改變，進而引起腸躁症。

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治療腸躁症腸道、心理一起治！醫教６招生活調整有助改善。

鍾鴻鼎醫師表示，腸躁症目前認為主要與遺傳有關，尚無根治方法，治療方面，腸道會以患者的表現症狀進行以改善，並建議從也心理治療雙管齊下，可尋消化內科、腸胃科、身心科等相關科別尋求醫療協助。

日常生活除了改善壓力之外，飲食也與腸道息息相關，建議腸躁症患者盡量避免油炸、高糖、加工食品、辣物等刺激性食物，以及花椰菜、高麗菜、豆製品等高產氣的食材，以免增加腸道負擔。另外，若本身也有乳糖不耐症的患者，也建議避免牛奶，可以植物優格等取代乳製品攝取。飲食習慣也建議細嚼慢嚥，以利腸道吸收，也減少吞氣造成腹脹的機率。另外，日常培養運動習慣、適度的運動，也可以培養腸道良好的蠕動。

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排便改變是腸躁症？還是大腸癌？兩者易混淆，４症狀盡早就醫！

鍾鴻鼎醫師也提醒，腸躁症雖然據目前研究不會有增加大腸癌等其他腸道疾病的風險，但是腸躁症和大腸癌一樣都會有出現排便習慣改變的症狀。換句話說，若有出現長時間排便習慣改變的族群，也得提高警覺不是腸躁症而是大腸癌的可能性，建議先盡早檢查排除腸癌可能，並注意日常是否有容易疲勞、頭暈等貧血症狀，以及不明體重減輕，這些都是腸癌的不明顯症狀，而若是出現血便更是應盡快就醫，以利防範大腸癌。

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