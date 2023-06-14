一緊張就肚子痛、想大便？６招改善腸躁症，４症狀早就醫防腸癌！

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鍾鴻鼎醫師表示，身體機能與自律神經息息相關，腸道也包含在其中，許多人情緒上來時便會有想上廁所的衝動，這是人之常情。
不過腸躁症的患者是在情緒上來、腸道受到交感神經刺激時，就會出現腹痛、腹脹等問題，腹痛是必要的診斷症狀，排便模式則可能出現型態改變，包括腹瀉或乾硬糞便呈現，也可能次數增加，並也有可能放屁不斷。這樣的情況持續達三個月即為腸躁症，若僅是如考試、面試等壓力較大時出現一兩個禮拜，這樣的情況則未達診斷標準。
腸躁症雖然常見，又以50歲以下女性偏多，不過確切原因還有待研究，目前較多醫學研究認為主要和遺傳、家族史有關，自律神經失調、身心科方面疾病、情緒、壓力則是誘發因子。而本身原本沒有腸躁症的民眾，也有可能因長時間壓力影響腸道，使得腸道的菌叢出現改變，進而引起腸躁症。
治療腸躁症腸道、心理一起治！醫教６招生活調整有助改善。
鍾鴻鼎醫師表示，腸躁症目前認為主要與遺傳有關，尚無根治方法，治療方面，腸道會以患者的表現症狀進行以改善，並建議從也心理治療雙管齊下，可尋消化內科、腸胃科、身心科等相關科別尋求醫療協助。
日常生活除了改善壓力之外，飲食也與腸道息息相關，建議腸躁症患者盡量避免油炸、高糖、加工食品、辣物等刺激性食物，以及花椰菜、高麗菜、豆製品等高產氣的食材，以免增加腸道負擔。另外，若本身也有乳糖不耐症的患者，也建議避免牛奶，可以植物優格等取代乳製品攝取。飲食習慣也建議細嚼慢嚥，以利腸道吸收，也減少吞氣造成腹脹的機率。另外，日常培養運動習慣、適度的運動，也可以培養腸道良好的蠕動。
排便改變是腸躁症？還是大腸癌？兩者易混淆，４症狀盡早就醫！
鍾鴻鼎醫師也提醒，腸躁症雖然據目前研究不會有增加大腸癌等其他腸道疾病的風險，但是腸躁症和大腸癌一樣都會有出現排便習慣改變的症狀。換句話說，若有出現長時間排便習慣改變的族群，也得提高警覺不是腸躁症而是大腸癌的可能性，建議先盡早檢查排除腸癌可能，並注意日常是否有容易疲勞、頭暈等貧血症狀，以及不明體重減輕，這些都是腸癌的不明顯症狀，而若是出現血便更是應盡快就醫，以利防範大腸癌。
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