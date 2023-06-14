住飯店先做這事！「水瓶滾到床下」自保 1招絕對不漏帶
暑假要到了，許多人計畫外出旅遊，若是住飯店，你進房後第一件事先做什麼？經常飛來飛去外宿的空姐傳授5大招，用「水瓶、手機手電筒」找出房間異樣，在外地也能簡單保護自己。
記者黃韻文/綜合報導
荷蘭皇家航空空服員艾絲特（Esther），經常在TikTok分享工作日常紀錄，由於空服員經常住飯店，艾絲特分享5招，不只能保護自己，有些撇步在外出時相當實用，像是用一次性浴帽打包鞋子，或是如何不遺忘放在保險箱內的貴重物品。
📌窗簾拉不緊有解
如果擔心窗簾沒拉好，不小心被窗外看光光、隱私外洩，可利用衣櫃中附有夾子的木衣架，固定夾住窗簾。
📌床下丟水瓶自保
雖然一般飯店不太會發生電影中的驚悚情節，像是在床下躲了人，但如果不想親自趴在地上檢查，空服員艾絲特教一招，一進房間就會拿水瓶從床底滾到另一邊，如果水瓶沒卡住，就代表床下是空的。
📌揪出隱藏攝影機
能用手機內建手電筒功能，照射抽屜、電視、火災警報器、蓮蓬頭、窗簾，看看有沒有奇怪的反光，揪出隱藏攝影機鏡頭。
📌一次性浴帽用途多
可用來當作裝鞋子的袋子，防止髒鞋底碰到行李箱中其他衣物。或是拿來包電視遙控器，避免直接觸摸多人使用過的遙控器。
📌貴重東西不漏帶
想把貴重的護照、錢包、飾品鎖在房間內的保險櫃，但又擔心退房時忘記帶走，艾絲特表示，她會一起放入一支鞋子，這樣要離開時，必須找鞋穿，就會記得打開保險櫃，帶走貴重物品。