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綠營質疑餵藥案反守為攻？侯友宜：面對問題永不害怕也永不妥協

▲針對綠營質疑餵藥案反守為攻，侯友宜在市政會議後受訪強調面對問題永不害怕也永不妥協。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.14）
▲針對綠營質疑餵藥案反守為攻，侯友宜在市政會議後受訪強調面對問題永不害怕也永不妥協。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.14）

記者吳嘉億／新北報導

國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜今（14）日主持市政會議，針對民進黨質疑幼兒園餵藥案上侯反守為攻，侯友宜受訪說到，到議會直接面對所有問題、直接接受挑戰，把所有問題講清楚，強調面對問題永不害怕也永不妥協；他也再問對手副總統賴清德，中央針對打假訊息的打假辦公室有無在運作？呼籲應該澄清這些假訊息，做好干涉跟取締，讓民眾了解真相，也讓幼兒安全能真的正視面對問題、解決問題，讓大家放心。

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侯友宜表示，這段時間部分人士有心的去操作抹黑這個事件，讓所有的家長非常的不安心，也造成各地幼兒園恐慌，所以雖然新北市政府積極的面對說明，但看到案子一開始就被說新北市政府包庇、掩蓋案情，再說這是餵毒案慢慢又轉到疑似餵藥案；強調這段時間最主要的目標是讓家長們放心、孩子的健康能夠得到守護，可惜這段時間看到太多操作假訊息，不斷的抹黑事情出現。

侯友宜問到賴清德，對於中央處理假訊息的打假辦公室，不知道有沒有在運作？到底是假裝在打假嗎?應該把這些假訊息要不斷的澄清，把它做好干涉跟取締，讓民眾都能了解真相外，也讓幼兒安全能真的正視面對問題、解決問題，讓大家放心。

至於民進黨批評侯到議會做專案報告是落荒而逃，侯友宜表示，在第一時間民進黨就用抹黑的方式說市府包庇案情，說是餵毒案件，昨天說要求真相，其實他很早就說過了，呼籲檢察機關趕快把真相釐清，告訴全國民眾這個案子到底是怎麼一回事？希望趕快把事情釐清；強調面對問題從來沒有逃避過，在第一時間掌握，把每天的流程做好公布給大家，最主要一定要讓孩子們的健康能夠照顧好，家長能夠放心，這是他永遠不變的。

侯友宜接著說，直接到議會裡面對，議員要質詢他都一一答詢，但請議員一定要了解事實的真相，真相沒清楚前請不要根據沒有的來源，製造更多的問題，希望大家一起努力追求真相。

侯友宜再重申，從頭到尾不管是哪個黨派、哪個身份，最重要是把證據還原，到底是怎麼一回事，期待檢察官快速的查辦，因為這案子已經將近快一個月了，案子趕快把它查個水落石出，這才是該有的態度。

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