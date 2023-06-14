大學申請入學放榜！缺額1.6萬再創近年新高、文大缺額908全國最多

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甄選會表示，112學年度通過第一階段篩選考生平均通過校系數為2.96個，較111學年度2.88個增加。再從考生填報志願序獲分發的情形，112學年度以第一志願序獲分發有36,855人，比率為94.61%，較111學年度93.00%，亦有成長。
今年獲分發人數38,953人（含原住民、離島、願景計畫外加名額），因總報名人數減少，相較111學年度獲分發人數46,875人，減少7,922人；報名分發率（獲分發人數/總報名人數）為51.18%，較111學年度57.62%減少6.44個百分點。
據統計，今年分發後的招生缺額計有16,121個（不含原住民、離島、願景計畫外加名額），相較去年的10,294個，共增加5,827個，今年有11校缺額比率大於50%，連頂大缺額數也高，如台大缺額178個、清大缺額180個、成大缺額284個、陽明交大缺額140個，政大缺額243個；全國缺額最多的學校為文化大學的908個、其次是淡江大學的873個、以及銘傳大學821個、義守大學726個。
甄選會試務組長連昭雯指出，申請入學歷經很多時空背景的改變，政策也有點改，若以108學年度學測五選四來看，今年的缺額是近年來最高，主因是總報名人數減少5,238人所致。
有媒體詢問，去年有家長、學生傳言，分科測驗登記分發能錄取更好的學校，因此今年有些學生不去參加申請二階，想等後面分科測驗的分發，與這次缺額大增是否有關？
甄選會執行秘書李新林表示，有聽到相關傳言，但還是等全部招生作業都結束以後，再一併討論會比較準確。
招聯會執秘王文俊則認為，不排除這個原因影響缺額，去年有些家長認為分科測驗比學測申請入學好，今年可能有些家長、學生考量鐘擺效應擺到分科測驗，但他呼籲考生，不要管去年鐘擺效應而做改變，各招生管道有政策原則，各位考生還是要考慮自己性向、適合的管道，不要用賭注心態去選擇考試。
台大註冊組長李宏森說，去年台大申請入學，通過一階篩選的考生中，有83％繼續報名二階甄試，今年則剩下76％，推測有些考生確實是放棄申請入學二階甄試，想改參加分科測驗，且據他了解，其他學校也有類似情形。但他提醒，若這種狀況增加，今年分發入學的競爭情勢可能改變，是否仍會「低分高就」，有待觀察。
另外，有媒體詢問，今年缺額達5年來最高，教育部有無考慮刪減申請入學名額？
教育部高教司回應，會視今年所有招生管道都辦理完後，去看整體多元入學招生管道名額未來如何分配。
王文俊說，申請入學跟分發入學人數都是各校系會去考量，假設增減人數 影響各系，而改變未來招生管道人數，仍要尊重各校系選擇，無法做推測，相信各校系會針對今年招生情況會再做檢討。
另外，明道大學本月初被教育部退審會決議112學年停招、113年7月31日停辦，今年仍有4名學生獲分發。教育部高教司表示，後續112年7月即將辦理的分發入學管道招生即應配合停招，至於先前經繁星推薦錄取1名及申請入學錄取4名，後續若未另循其他入學管道而有入學明道且就讀的考生，教育部將依「專案輔導學校停止全部招生後停辦時仍在校學生分發辦法」規定，針對學校113年7月31日停辦時仍在校的學生，進行分發安置作業，以保障學生權益。
甄選會提醒，師資保送甄試及醫事人員養成計畫錄取生已併同申請入學錄取生一起辦理分發，故前述3個招生管道獲分發錄取生如欲參加112學年度「大學分發入學招生」及「科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生」，應依簡章規定於6月14日至6月17日每日上午9點至下午9點止，於該會網站聲明放棄入學資格。未依簡章規定期限及方式辦理者，一律不得參加當學年度「大學分發入學招生」及「科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生」。