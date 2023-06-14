人物／出櫃民代身分堅持廢死！苗博雅參選深藍選區　得票屢創新高

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣民眾普遍反對廢死，甚至不滿許多死刑犯三審定讞都還未執行槍決，但苗博雅在廢死聯盟任職期間，致力援救死刑犯，尤其是鄭性澤案，苗博雅撰文《假如你支持死刑，你更要聲援鄭性澤》，並與相關人權團體在臉書發起「鄭性澤一直玩一直玩一直玩」聲援活動。此案直到2017年，鄭性澤原本被判死刑，最終獲判無罪確定。
2015年3月，苗博雅接獲時任社會民主黨主席范雲徵詢後，決定投入台北市第八選區（文山區）立委選舉，並請辭廢死聯盟的工作。該年苗博雅雖未當選立委，不過得票數2萬多票、得票率突破10%，已相當難得。
2018年，苗博雅首度參選台北市議員就順利當選，是選區得票數第五高，但前四名都是國民黨籍議員，即使是民進黨議員簡舒培，當年得票數都還小輸苗博雅。去年苗博雅競選議員連任成功，得票率也創新高，獲2萬8千多票，是選區第二高票，如今再獲民進黨青睞，將參選立委，希望能政治生涯能更上層樓。
不過苗博雅也曾爆發負面新聞。2015年他競選立委期間，與當時的女友林穎孟一起跑選區、經營基層，但後來戀情生變，林穎孟在臉書透露，原本他與苗博雅同居，也都認識彼此家長，但來卻必須忍受三人同處一室，讓他無比煎熬。林穎孟後來與苗博雅分手，受訪時也默認苗博雅劈腿，讓他很傷心。
苗博雅與林穎孟在2018年還在同選區競選議員，從愛人變對手，兩人也都順利當選，加上2018年當選的高雄市議員黃捷，都是台灣史上首批出櫃並當選的民代。