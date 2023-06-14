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人物／出櫃民代身分堅持廢死！苗博雅參選深藍選區　得票屢創新高

▲苗博雅與民進黨合作，參選台北市大安區立委。（圖／翻攝自苗博雅MiaoPoya臉書）
▲苗博雅與民進黨合作，參選台北市大安區立委。（圖／翻攝自苗博雅MiaoPoya臉書）

記者何哲欣／台北報導

民進黨布局立委選戰，台北市第六選區（大安區）與現任市議員苗博雅合作，由苗博雅出馬挑戰國民黨對手、前市議員羅智強。苗博雅是台大法律系畢業的高材生，也是國內首批出櫃且當選的民代、強烈支持廢除死刑，但他具法律專業、也積極經營選區，即使在大安文山區這樣深藍保守的選區，仍獲選民支持，在2022年議員選舉，苗獲第二高票，僅次於國民黨台北市議員李柏毅。

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苗博雅今年36歲，他在台北市文山區出生，父親是外省第二代，母親則是雲林人。就讀北一女時期，他擔任班聯會主席，爭取學校廢除制服換季制，讓學生可以自由選擇長袖或短袖制服，這是他在公共事務上的啟蒙。大學畢業後，他曾到法律事務所工作，也曾到科技業上班，但2013年轉換跑道，到廢除死刑聯盟擔任法務主任。

台灣民眾普遍反對廢死，甚至不滿許多死刑犯三審定讞都還未執行槍決，但苗博雅在廢死聯盟任職期間，致力援救死刑犯，尤其是鄭性澤案，苗博雅撰文《假如你支持死刑，你更要聲援鄭性澤》，並與相關人權團體在臉書發起「鄭性澤一直玩一直玩一直玩」聲援活動。此案直到2017年，鄭性澤原本被判死刑，最終獲判無罪確定。

2015年3月，苗博雅接獲時任社會民主黨主席范雲徵詢後，決定投入台北市第八選區（文山區）立委選舉，並請辭廢死聯盟的工作。該年苗博雅雖未當選立委，不過得票數2萬多票、得票率突破10%，已相當難得。

2018年，苗博雅首度參選台北市議員就順利當選，是選區得票數第五高，但前四名都是國民黨籍議員，即使是民進黨議員簡舒培，當年得票數都還小輸苗博雅。去年苗博雅競選議員連任成功，得票率也創新高，獲2萬8千多票，是選區第二高票，如今再獲民進黨青睞，將參選立委，希望能政治生涯能更上層樓。

不過苗博雅也曾爆發負面新聞。2015年他競選立委期間，與當時的女友林穎孟一起跑選區、經營基層，但後來戀情生變，林穎孟在臉書透露，原本他與苗博雅同居，也都認識彼此家長，但來卻必須忍受三人同處一室，讓他無比煎熬。林穎孟後來與苗博雅分手，受訪時也默認苗博雅劈腿，讓他很傷心。

苗博雅與林穎孟在2018年還在同選區競選議員，從愛人變對手，兩人也都順利當選，加上2018年當選的高雄市議員黃捷，都是台灣史上首批出櫃並當選的民代。

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